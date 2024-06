SK Gelders paard: Hoogste scores voor Rofa Dodessa en Reggae Mirna

Een gemiddeld sterke middenmoot aan merries, met een paar uitschieters naar boven en amper ondereind. Dat was vandaag het resultaat op de stamboekkeuring Gelders paard in Ermelo. Jurylid Marloes van der Velden licht toe: “Ten opzichte van voorgaande jaren is maat en formaat toegenomen bij de door ons bekeken paarden alsmede de beentechniek in draf."

Marloes van der Velden werd vergezeld door Luuk Smetsers en Coriene Yspeerd als aspirant-Jurylid. Van der Velden vervolgt: “In een enkel geval was een paard wel wat te fris en te scherp, maar dat blijft dan ook lastig te doseren. We hadden een fijn team aanjagers en de paarden konden zich in de kooi optimaal laten zien, dit resulteerde in een flink aantal stermerries. En we hebben weinig opmerkingen over het fundament hoeven maken.”

Dochter uit Nationaal Kampioen

Twee driejarige merries behaalden voor hun exterieur 85 en 80 voor hun beweging. Daaronder Rofa Dodessa van Heemstate. Een dochter van Cennin uit elite sportmerrie Dodessa (v. Upperville). Laatstgenoemde was in 2011 Nationaal Kampioen van de driejarige Gelderse merries. Marloes omschreef Rofa Dodessa als: “Een rassige merrie met veel uitstraling, die goed in het Gelderse type en in het rechthoeksmodel staat. Daarbij een mooie halsvorm en sterke verbindingen toont in de bovenlijn. Stappen deed ze ruim en met veel lichaamsgebruik. In draf vertrekt ze goed met de schoft omhoog en een mooi aanvullend achterbeen. In galop vielen de bruikbaarheid, het schakelvermogen en het lichaamsgebruik positief op.” De goed ontwikkelde vosmerrie meet 1.67m. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum.

Nogmaals 85/80

De tweede merrie met scores van 85/80 was Reggae Mirna van fokker/geregistreerde familie Postma-van der Wal uit Wijtgaard. De jury lichtte de dochter van Matiz toe: “Een bijzonder sterk gebouwd paard, duidelijk in het Gelderse type staand. Met goede verbindingen in het lichaam en veel front. Ze ging beter stappen naarmate ze haar hals liet zakken. In draf toonde ze veel kracht vanuit haar achterbeen en een fraaie techniek in haar voorbeen. Ze liet in galop veel sprong en lichaamsgebruik zien.” Reggae Mirna komt uit Urana Mirna (elite prest sport v. Cabochon). Als driejarige mocht Urana Mirna zich tijdens de KWPN Paardendagen in Ermelo als vierde opstellen. De moederlijn levert naast fijne keuringspaarden tevens enkele internationale sportpaarden op.

Bergop

80 Punten voor zowel haar exterieur als beweging waren er voor Rise and Shine, gefokt door en geregistreerd bij Raeven Sporthorses BV in Noorbeek. “Een lang gelijnde en goed ontwikkelde dochter van Incognito, die goed in het Gelderse type staat. In stap viel haar activiteit en ruimte positief op. Ze marcheerde echt. In draf liet ze veel beentechniek zien en bleef daarbij steeds mooi gesloten vanuit het achterbeen. Haar galop was voldoende van ruimte. Ze liet in haar hele optreden een bergop-tendens zien.” Als moeder van Rise and Shine staat stermerrie Iranda (v. Delviro HBC) te boek. In de moederlijn komen we naast bekende concourspaarden tevens enkele paarden tegen die internationaal meedoen op het hoogste niveau van het samengestelde mennen.

Springen

In het ochtendprogramma sprong nog een drietal merries. De meest overtuigende hierin was Odilia Carla, een dochter van Floris BS uit Kim Carla (v. Chablis). Ze is gefokt door Kimberley Jongbloed uit Ravenstein en staat geregistreerd bij L.M.J. Stroeken. Dit drietal werd gejureerd door Bart Henstra en Luuk Smetsers. De laatste lichtte haar toe: “Een heel functioneel en atletisch paard met een net voldoende Gelderse opdruk. In beweging toonde ze veel balans en souplesse en schakelde steeds makkelijk. In het springen toonde ze veel inzet, was voorzichtig. Daarbij liet ze steeds veel afdruk zien en wist dan ook echt te overtuigen.” In deze merrielijn vinden we ook de Zware Tour-paarden En Vogue (v. Jazz) en First Confetti (v. Andretti).

Bron: KWPN