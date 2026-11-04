Twee Gelderse hengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie

Rick Helmink
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Twee Gelderse hengsten aangemeld voor eerste zadelpresentatie featured image
Cat.nr 603 Triple Colours van de Rheehoeve (Glock’s Energy x Henkie) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch werden afgelopen februari vier hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Van die vier zijn er nu twee aangemeld voor de tweede zadelpresentatie op vrijdag 6 november. Het gaat daarbij om Kampioenshengst Tobias (v. Ojee-B, fokkers: G.M. van Asperen en S.C.S. te Bokkel) van Marcel van Bruggen en S.T.A. Koster en de bonte Triple Colours (v. Glock’s Energy, fokker K. Roggen) van Stefan Passchier.


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