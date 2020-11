VO Geldersen: Edmundo x Vitens naar huis

De Gelderse hengsten zijn inmiddels ruim over de helft van hun verrichtingsonderzoek. Vorige week werd Marquis (Edmundo x Vitens) naar huis gestuurd en er staan nu nog vijf hengsten in Ermelo. Volgende week dinsdag om 9.00 uur staat het eindexamen op de agenda.

De hengstenkeuringscommissie heeft de hengsten al enkele keren kunnen beoordelen. De Gelderse hengsten worden beoordeeld op hun spring- en dressuuraanleg en sinds dit jaar is ook een training in het terrein onderdeel van de test. Door op deze wijze de hengsten in het terrein te testen willen we te weten komen hoe de paarden zich laten rijden in de buitenlucht en hoe hun gedrag dan is.

Marquis naar huis

Afgelopen woensdag heeft de hengstenkeuringscommissie de paarden ook beoordeeld en na afloop kort met de eigenaren van de deelnemende hengsten gesproken over de stand van zaken tot dat moment. Het onderzoek van de 3-jarige Marquis (Edmundo x Vitens) is toen beëindigd en de hengst heeft afgelopen zaterdag het KWPN-centrum verlaten.

Nog vijf hengsten in Ermelo

Op dit moment staan er nog vijf hengsten in Ermelo: Mac-Donja (v. Harley VDL), Mexpression (v. Expression), Mandienio WL (v. Glamourdale), Markant BK (v. Wilson) en de kampioen van de hengstenkeuring 2019, Legend (v. Guardian S). Aankomende woensdag staat er weer een beoordeling op het programma en dan zal duidelijk worden welke hengsten volgende week examen mogen doen.

Bron: Horses.nl/KWPN