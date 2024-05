Zilveren KWPN speld voor Harm Bruil

Tijdens de voorjaarsledenvergadering van Regio Gelders Paard afgelopen maandag in Ermelo kreeg Harm Bruil de Zilveren KWPN speld opgespeld door Algemeen Bestuurslid en voorzitter van de Fokkerijraad Gelders Paard, Cor Loeffen. Een zeer verdiend ereteken, want Harm heeft zich de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het KWPN. Harm Bruil beëindige zijn KWPN-werkzaamheden op 13 mei 2024 tijdens de voorjaarsledenvergadering van Regio Gelders Paard in Ermelo

Harm begon eind 2004 als fokkerijraadslid en bestuurslid bij de Categorale Afdeling Gelders Paard. In 2009 kreeg Harm het penningmeesterschap erbij. Eind 2012 gaf Hij het stokje over aan zijn opvolgers en daarmee eindigde zijn functie als fokkerijraadslid en bestuurslid/penningmeester. Harm Bruil werd eind 2016 opnieuw welkom geheten als fokkerijraadslid Gelders Paard. Met zijn kennis van het Gelders paard, zijn ervaring binnen het KWPN en met zijn vele contacten met de achterban was Harm Bruil op dat moment als oudgediende een zeer waardevolle toevoeging voor de Fokkerijraad.

Merries keuringsklaar maken

Zijn liefde en kennis voor het Gelders Paard werd Harm met de paplepel ingegeven, zijn vader Herman groeide ermee op en oom Karel van Leijden was een grote naam als het ging om de fokkerij van Gelderse paarden. Harm maakte al vrij jong de paarden keuringsklaar voor Karel en deed daar tegelijkertijd veel kennis op over mooie en goedbewegende paarden. Hij stelde een hele reeks goede merries voor op de keuring en was daarmee ook succesvol. Samen met zijn vrouw Miranda fokt hij momenteel op een eigen accommodatie met enkele uitgelezen en kwaliteitsvolle fokmerries, want als hij van zijn vader en zijn oom iets heeft geleerd, is dat je de fokkerij moet beginnen met hele goede merries uit een sterke moederlijn. Tevens maakt hij daar merries van andere keuringsklaar.

Duizendpoot

Vanaf 2004 heeft er zelden een ‘Gelders’ evenement plaatsgevonden waar Harm niet bij was, altijd bereid om mee te helpen en te sjouwen. Op het keuringsterrein rende hij naast verschillende merries de benen onder zijn lijf uit. In zijn bestuurfuncties werd hij vooral gewaardeerd om zijn praktische kennis aangaande merrielijnen en fokkerij, zijn nuchtere inbreng en oplossingsgerichte manier van denken. Daarnaast was hij altijd bereid om fokkers van deskundig advies te voorzien. Duizendpoot Harm kan zich nu gaan toeleggen op zijn eigen Gelderse merries. Ongetwijfeld gaan we nog mooie nakomelingen hiervan op het keuringsterrein zien. En Harm zelf natuurlijk gelukkig ook, want ‘eens een Gelderse man, altijd een Gelderse man!’

Bron: KWPN