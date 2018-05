Gelderse fokkerij is een Dante Weltino-zoon rijker

“Een hengst met een hele fijne instelling, die hier bij het examen ook liet zien uit het juiste hout gesneden te zijn voor de Gelderse fokkerij. Hij kijkt wel naar het publiek, maar loopt er vervolgens gewoon langs. Het springen hebben we in die 35 dagen natuurlijk niet zo vaak kunnen doen en die relatieve onervarenheid zag je ook terug. Maar hij wil erover en dat is wat telt bij de Gelderse hengsten”, zegt commissievoorzitter Reijer van Woudenberg.

‘Wat is het prototype?’

Over het door de Gelderse fokkerijraad gepredikte prototype werd niet gerept in de persconferentie. “Wat is een prototype? Deze hengst kan een bijdrage leveren aan de Gelderse fokkerij. Dat is wat telt.” Kardieno kreeg een 8 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor de houding, 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. Voor het springen was er een 7 voor de reflexen, een 7 voor de techniek, een 7 voor de voorzichtigheid, een 8 voor de intstelling en een 7 voor de aanleg.

Kardieno is nu voorlopig goedgekeurd, hij moet dit najaar nog twee keer terugkomen voor een menproef.

Bekijk hier zijn verrichtingsrapport

Bron: Paardenkrant-Horses.nl