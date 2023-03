Gelderse hengst Imposant EM vertrekt naar buitenland

Erik en Mariska Zeegers-Toet van de EM Stables maakten op Facebook bekend dat hun Gelderse hengst Imposant EM (v. Danser) zijn sportcarrière in het buitenland zal voortzetten. In handen van Leonie Evink was de tienjarige hengst succesvol in de dressuur. In november bemachtigde hij zijn startbewijs voor de Zware Tour.

Op Facebook schrijft EM Stables: “Wat hebben wij ontzettend van hem genoten en wat heeft Leonie Evink hem super opgeleid, dank daarvoor. Dit paard is niet alleen heel werkwillig maar hij voert het gevraagde ook heel makkelijk uit, ongeacht wat je hem vraagt. Werken, werken, werken, dat doet hij nu eenmaal graag en mag hij blijven doen. Hergen [van Hall, red.], super bedankt voor de bemiddeling bij het vinden van een super plek voor onze kanjer! Imposant EM, het ga je goed en we zullen je missen!”

De in 2013 geboren Imposant EM werd gefokt door N. van Houten-van der Veen uit Opende. Na zijn goede verrichting, met onder meer een 9 voor werkwilligheid/inzet/looplust, werd hij in 2016 goedgekeurd. Leonie Evink bracht Imposant uit in de sport en het paar won onder meer hun ZZ-Zwaar en Lichte Tour debuut.

In november liep Imposant EM zijn winstpunt in de Inter I waardoor hij startgerechtigd is in de Zware Tour. In dezelfde week wist de zoon van Danser samen met Susan Wind winst te behalen tijdens zijn debuut in de klasse Z-mennen. Hiermee was de hengst in één week tijd Z-mennen en Intermediaire I-dressuur geklasseerd.

