Gelderse hengsten Koss, Parcival, Vitens en Wilson WFFS-dragers

Een flinke klap voor de smalle Gelderse fokkerij: onder de 19 onderzochte Gelderse hengsten bevinden zich vier dragers van het gendefect dat WFFS kan veroorzaken. Koss (El Corona x Goudsmid), die zeer veelvuldig is ingezet in de Gelderse fokkerij, is drager. Ook WFFS-drager zijn zonen Parcival (mv. Unitas) en Wilson (mv. Cabochon) en kleinzoon Vitens. Een serieus probleem in een populatie met een zeer smalle genetische basis.