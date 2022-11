Genetisch onderzoek naar behoud Friese paard goedgekeurd door KFPS ledenraad

De ledenraad van het KFPS heeft op vrijdagavond 25 november met overgrote meerderheid ingestemd met het vierjarig promotie-onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’. Over dit onderzoeksproject is op drie buitenlandse online vergaderingen en drie themabijeenkomsten in Nederland veel verteld. Wageningen UR-onderzoekers Marije Steensma en Bart Ducro kregen van de ledenraad groen licht om hun onderzoek te starten.

Bij het onderzoek zal de komende jaren alle DNA-informatie uit zogenaamde SNP sequencing tests van veulens verzameld en geanalyseerd gaan worden. Alle KFPS-veulens zullen vanaf 2023 een dergelijke genetische test krijgen op basis van het haarmonster dat bij registratie wordt afgenomen. De data die dit oplevert wordt in het onderzoek geanalyseerd om meer zicht te krijgen op daadwerkelijke inteelt, verborgen erfelijke gebreken en frequentie van dragerschap.

Afstammingscontrole

Fokkers krijgen met deze nieuwe DNA-techniek, die door de EU is voorgeschreven voor stamboek fiattering, ook meteen zekerheid over de vader van het veulen en een mogelijk dragerschap. Over een paar jaar kan ook de moeder met deze techniek geverifieerd worden (als de geteste veulens vanaf 2023 zelf drachtig gaan worden). “De goedkeuring van het onderzoek is een felicitatie aan ons allemaal en goed voor het stamboek” aldus KFPS-voorzitter Tineke Schokker. “Dit onderzoek is een stap voorwaarts en tegelijk een hele uitdaging.”

Unanieme goedkeuring

De ledenraad stemde volmondig en unaniem in met de financiering van dit fokkerij onderzoek. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op het eigen vermogen van het stamboek. De co-financiering voor het onderzoek, dat in totaal vier jaar in beslag gaat nemen en bijna 3 ton gaat kosten, is nog niet geregeld.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek leest u komende week in De Paardenkrant.

Bron: Phryso.com / Horses.nl