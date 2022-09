Genetisch topinteressante veulens en exclusieve embryo’s in zesde collectie Global Dressage Auction

Tweevoudig bronzen WK-medaillewinnaar Hermès N.O.P., tweevoudig wereldkampioenen Kjento en D’Avie en wereldkampioen Sandro Hit zijn slechts enkele grootste namen die aan deze collectie zijn verbonden. 14 dressuurveulens en 4 dressuurembryo’s vormen de zesde veilingcollectie van Global Dressage Auction. Genetisch topinteressant gefokt, de looks én echte bewegingsmachines, deze veulens laten stuk voor stuk jouw dressuurdromen uitkomen.

Ook aan moederszijde laat deze collectie niets te wensen over. Wat dacht je van het merrieveulen Swingvorette (v.Las Vegas) uit de directe moederlijn van Don Juan de Hus? Beide gaan terug op dezelfde grootmoeder. Of het hengstveulen Sognador (v.Giano)? Zijn moeder is niemand minder dan de volle zus van het WK-paard Giraldo die van grote betekenis was voor het Ierse teamresultaat op het Wereldkampioenschap in Herning afgelopen augustus.

Beste prestatiegenen

Een van Nederlands beste prestatiegenen zijn vertegenwoordigd in Soulmate van ’t Studutch. Deze zoon van Sandro Hit heeft maar liefst drie Grand Prix-merries op een rij en gaat terug op de fokkerij van Leunes van Lieren. Grand Galaxy Win leverde op het WK Jonge Dressuurpaarden zowel de wereldkampioen als de bronzenmedaillewinnaar bij de zesjarigen. Sidney Finn D komt uit deze rechtstreekse moederlijn en voert aan vaderszijde het bloed van Fürst Jazz, die weer terugvoert op de beroemde merrie Endy (v.Ulft). Ook de bewezen moederlijn van de Olympische Parzival is vertegenwoordigd in deze collectie. De For Romance I-dochter Skye van ’t Studutch heeft als grootmoeder de volle zus van Adelinde Cornelissen haar Parzival.

Exclusieve embryo’s

Het is slechts een greep uit deze veelbelovende collectie. Naast de veulens worden er ook vier exclusieve embryo’s aangeboden. Het ongeboren veulen van de Olympische Total U.S. komt uit de moederlijn van de Olympische Dablino FRH, de halfzus van teamgoudwinnaar Blue Hors Zack tekent voor het moederschap van het ongeboren veulen van Indian Rock, die afgelopen zomer een verpletterende indruk achter liet op het Wereldkampioenschap. Van Glock’s Toto Jr maakt een ongeboren veulen uit de halfzus van Finnlanderin deel uit van de collectie, daarnaast is de grootmoeder niemand minder dan de volle zus van Don Schufro, het vierde embryo is van Jameson RS2 uit een moeder van Secret, die ook nog eens teruggaat op de moederlijn van de keurhengst Olivi.

Alle info op een rij

Bekijk de 14 veulens en 4 ongeboren veulens op www.globaldressageauction.com. Je vindt daar alle (veterinaire) informatie, foto’s en video. Wil je meer weten over een van de kavels? Neem dan gerust contact op met Koos Poppelaars via 06 52 46 64 47. Registreren voor de veiling gaat eenvoudig en snel. Het bieden start op donderdag 6 oktober om 12 uur en de veiling sluit op zondag 9 oktober vanaf 20.00 uur.