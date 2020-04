Gepensioneerd Grand Prix-paard Harry K goedgekeurd bij DWB

De Turkse springruiter Derin Demirsoy stuurde afgelopen week zijn Grand Prix-paard Harry K (v. Equest Carnute) met pensioen. De zestienjarige hengst is inmiddels naar zijn geboortegrond Denemarken teruggekeerd. De Deense hengstenkeuringscommissie heeft de zoon van Equest Carnute bekeken in zijn nieuwe onderkomen bij Christina Madsen en hem goedgekeurd voor de dekdienst.

Onder Derin Demirsoy was Harry K succesvol. Het paar kwam drie keer voor Turkije uit op de Europese kampioenschappen. Ook wonnen ze in 2016 de World Cup in Doha en de drie sterren Grand Prix van Drammen in 2017. Het duo zat ook in het Turkse Nations Cup team dat in Sopot won in 2014.

Onder voorbehoud van testen

Voordat Harry K bij Demirsoy kwam, zat de Deens Sören Knudsen in het zadel van de hengst. Nu is de hengst weer terug in Denemarken bij Christina Madsen. De hengstenkeuringscommissie heeft het paard daar bekeken en hem goedgekeurd voor het DWB. Het is nog onder voorbehoud want alle testen moeten goed zijn, zoals WFFS en sperma en de röntgenfoto’s moeten correct zijn.

Vincenzo Ask

Op dezelfde route van thuiskeuringen heeft de DWB hengstenkeuringscommissie ook de driejarige Vincenzo Ask (v. Vagabond de la Pomme x Cosmeo) gekeurd. De hengst krijgt zijn definitieve dekbrevet als hij in het najaar de 35 dagentest heeft doorlopen.

Bron Ridehesten