Gestüt WM maakt WFFS-testresultaten bekend

Bon Coeur, Fantastic, Finest, Martinez en Secret zijn geen dragers van het gen dat WFFS kan veroorzaken. Tot op heden wordt er over de Duitse stamboeken nog niet gecommuniceerd over WFFS en hoewel meerdere hengstenstations aangaven te willen testen, werden er nog niet eerder testresultaten bekend gemaakt.

Dolany en Balou’s Bellini

Tot op heden is er nog geen Duits station dat melding heeft gemaakt van een WFFS-drager in zijn bestand. Wel zijn er diverse eigenaren die hebben gemeld dat zijn niet-dragers hebben en twee hengsten zijn ondertussen op een andere manier ge-‘out’. Jeannette Aretz, de Duitse journaliste die in 2015 te maken kreeg met een (getest) WFFS-veulen uit haar eigen merrie, heeft nu te kennen gegeven dat Balou’s Bellini de vader was van dit veulen. De ondertussen naar Amerika geëxporteerde Holsteiner Dolany (v. Donnerhall) is ook een drager. Dat heeft de Fox Fire Farm bekend gemaakt.

