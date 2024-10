KWPN erkent Gisborne VDL

De hengst Gisborne VDL is aangedragen voor erkenning en het Algemeen Bestuur heeft deze erkenningsaanvraag geformaliseerd. De zoon van Zirocco Blue VDL is met Daniël Coyle en Jeroen Dubbeldam succesvol op het hoogste niveau in de springsport. De hengstenkeuringscommissie springen is positief over het fokproduct van VDL Stud.

Gisborne VDL won met Jeroen Dubbeldam in het najaar van 2023 de Grand Prix van Leeuwarden. Met Daniël Coyle bracht de schimmelhengst het Ierse team naar de overwinning in de Nations Cup van Vancouver en de tweede plaats in de Nations Cup van Rotterdam. Daarnaast was het duo vierde in de Grand Prix van Wellington en zesde in de World Cup van Ocala.

Prestatiestam

De preferente Zirocco Blue VDL tekent voor het vaderschap van Gisborn VDL. Zirocco Blue VDL was zelf met Jur Vrieling ook op het hoogste niveau succesvol in de sport. Inmiddels blijkt de hengst met een top 5-plaats op de WBFSH Sire Ranking een topvererver te zijn. Uit de directe moederlijn komen in totaal negentien 1.50m-/1.60m paarden en uit deze bekende stam komen ook de Grand Prix-hengsten Bubalu VDL en Verdi.



Gisborne VDL voldoet aan de PROK-eisen en de exterieurbeoordeling levert geen bemerkingen op. Gisborne VDL heeft een genoomfokwaarde van 97 (51% betrouwbaarheid), daarnaast is hij geen drager van WFFS. De hengst is (middels diepvriessperma) beschikbaar via VDL Stud.

Gisborne in KWPN Database

Bron: KWPN