Alleen de stap en de submission van de hengst van Gertjan van Olst kwamen in Preminilary Test voor 7-jarigen op het CDI bij Dressage Grand Ducal in Luxemburg onder de 9. Op zijn rapport kwam een 8,9 voor de submission en een 7,9 voor de stap.

Eigen vlees

Van Olst besloot Glamourdale niet verder in de Nederlandse selecties voor te stellen omdat hij bang was om dan in zijn eigen vlees te snijden. In de Nederlandse selecties liepen namelijk ook twee andere Van Olst-paarden mee: Giovanni (geselecteerd met Franka Loos) en Crosby (eerste reserve met Franka Loos).

Gokje

Omdat Van Olst de Britse Charlotte Fry in dienst heeft, was er ook nog een omweg via Engeland beschikbaar. Dat gokje wilde Van Olst wel nemen met Glamourdale en vandaag kreeg hij te horen dat de hengst definitief geselecteerd is. “Hij heeft al goed gelopen op Lichte Tour-niveau en deze CDI-wedstrijd voor zevenjarigen zorgde voor de definitieve aanwijzing. Hij liep echt een topproef vanmorgen”, vertelt Van Olst.

Inclusive en Iondale ook naar WK

De hengstenhouder begint zijn weekend goed want hij kreeg vandaag ook te horen dat de KWPN-hengst Inclusive (v. Everdale) en Iondale (v. Everdale) namens Groot-Brittanië in actie mogen komen in Ermelo. Deze twee vijfjarige hengsten worden ook gereden door Charlotte Fry.

Rockers

Met de megapunten (83,12% totaal) bleef Glamourdale de WK-ganger Rockson (Blue Hors Rockefeller x Sorento) met Uwe Schwanz voor in Leudelange en op 3 kwam nog een ‘Rocker’ terecht: de goedgekeurde hengst Rock On Top (Rock Forever x Ferragamo) die op het terrein van Dressage Grand Ducal een thuiswedstrijd liep met Luxemburger Nicolas Wagner.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl