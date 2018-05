Glenfiddich VDL-zoon Kingsbury B naar huis

Het KWPN publiceerde in eerste instantie het vertrek van Kreator’s Son en veranderde om 16.00 uur diens afstamming in Glenfiddich VDL x Indoctro. Maar de Glenfiddich x Indoctro is niet Kreator’s Son, maar Kingsbury B.

Veertien springhengsten

Van de 20 driejarige springhengsten (twee vrijwillig) zijn er nu nog veertien in de race voor een dekbrevet. Bij de dressuurhengsten is het aantal al teruggelopen naar zeven driejarige hengsten (een vrijwilliger).

