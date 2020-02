Global Express-dochter Lady Linda IBOP topper van Brummen

Vandaag konden negen dressuur- en twee springmerries slagen voor de IBOP in het Gelderse Brummen. Met 82,5 punten maakte de Global Express-dochter Lady Linda de meeste indruk.

Van de drie springmerries slaagden er twee, waaronder de vierjarige Lady Linda (Global Express uit Falinda II elite IBOP-spr PROK van Tangelo van de Zuuthoeve) van D.W. Lievenstroo uit Voorst. Deze door Jelke en Linda Heida gefokte merrie verzamelde 82,5 punten, waaronder 8.5-en voor techniek, vermogen en aanleg als springpaard.

‘Veel vermogen’

“Dit is een fijne merrie met een goede galop, waarin ze veel balans en ruimte heeft. Springen doet ze met veel overzicht, reflexen en een goed lichaamsgebruik. Ook positief is haar goede springafloop en ze lijkt over veel vermogen te beschikken,” licht Bart Henstra toe. Ze werd vervolgens met 75 punten voor exterieur ster verklaard.

Dressuurmerries

Van de 14 dressuurmerries slaagden er negen en scoorde de zesjarige Juliette Creco (Negro uit Marloes keur sport-dres prest van Balzflug, fokker A.J.F. Groot-Kormelink uit Winterswijk-Henxel) van G.C. Convent uit Bussum als enige boven de 80 punten. Met 8,5-en voor draf, houding&balans en rijd- en bewerkbaarheid kwam ze uit op 81 punten.

‘Goed schakelen’

“Deze merrie viel op met haar goede techniek met een goed ondertredend achterbeen in de draf. Ze beweegt met goede houding en balans, en met veel kracht. Voor nog hogere cijfers zou ze nog net wat meer met de schoft naar boven mogen lopen maar ze kon goed schakelen in zowel draf als galop,” vertelt inspecteur Bart Bax. Aansluitend kon deze 1.75m metende merrie het sterpredicaat in ontvangst nemen. “Van de negen geslaagde IBOP-dressuurmerries verdienden er vijf direct het elitepredicaat, en van de zes voor stamboekopname aangeboden merries konden we er vijf ster verklaren.”

Bron: KWPN