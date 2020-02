Glock’s Johnson TN gehuldigd als Horse of the Year

De KWPN-goedgekeurde hengst Glock’s Johnson TN (v.Jazz) werd op de vrijdagavond van de KWPN Stallion Show gehuldigd als Horse of the Year 2019. De hengst toonde zich fris aan de hand van Hans Peter Minderhoud.

Begeleid door prachtige muziek kwam de Jazz-zoon Glock’s Johnson TN aan de hand van zijn ruiter in de baan. Vorig jaar nam de hengst op de KWPN Stallion Show afscheid van de sport, dat was zijn laatste publieke optreden onder het zadel van Hans Peter Minderhoud.

Indrukwekkende palmares

“Eren wie ere toekomt”, aldus omroeper Bert de Ruiter, en dat is in het geval van Johnson zeker het geval. De hengst bouwde een indrukwekkende palmares op, hij boekte vele internationale successen op het allerhoogste niveau, waaronder op Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en zelfs de Olympische Spelen.

Het fokproduct van Piet van der Vleuten mocht vandaag de Nimmerdor Trofee in ontvangst nemen, nadat er door het publiek meer dan 3800 keer op Johnson werd gestemd. Daarmee kon hij met een ruime voorsprong de titel Horse of the Year op zijn naam schrijven.

Bron: KWPN