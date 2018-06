Glock’s Toto Jr.-dochter meest opvallend in Velddriel

Kardinale-Utopia RS2 (uit de elite sport merrie Wiona-Utopia (v. San Remo))werd door Seth Boschman gefokt en is in eigendom van RS2 Dressage Center. Bart Bax: ‘’Een merrie die royaal ontwikkeld is, ze is charmant met veel uitstraling en front. Ze beweegt met veel kracht en heeft daarbij heel veel techniek in de benen. Ze maakt veel houding en schakelt daarbij in alle drie de gangen erg goed. Wat positief opviel was de lossigheid in de stap die de merrie direct liet zien.’’

85/80 en 80/85

Kir Royaal kreeg 85 voor exterieur en 80 voor bewegen en werd daarmee ruimschoots ster. Ze is een nakomeling van Desperado uit de stermerrie Olvia (v. Hemmingway). Gefokt door L.M.A.A.T. de Leeuw en in eigendom van Vincent Wouters en Albert Drost. ‘’Het is een chique merrie met veel uitstraling en bloed. Ze kreeg 85 punten voor haar draf die zich kenmerkte door een goed achterbeen gebruik. Voor een nog hoger puntenaantal zou de merrie nog iets meer kracht mogen hebben, we kijken er naar uit om haar terug te zien op de Centrale Keuring.’’ Katniss ontving 80 punten voor exterieur en 85 voor bewegen. ‘’De Galaxie nazaat, gefokt en in eigendom van Joop van Uytert en de familie van Vliet is een royaal ontwikkelde merrie. Ze beweegt met veel techniek en heeft daarbij een goed gebruik van het achterbeen.’’

Vijf merries 80/80

Juryduo Bax – Dorresteijn kond aan vijf merries 80 punten voor exterieur en 80 voor bewegen kwijt. Kadisha f/g A.W.M van de Pol, een nakomeling van Ferdeaux was de eerste merrie die dit puntentotaal kreeg. Bax: ‘’Dit is een merrie die we 85 punten konden geven voor het galopperen. Ze is goed ontwikkeld en heeft daarbij veel front. De merrie waardeerde zich echt op in de beweging. Met name in de galop had ze veel balans.

Kiss me (v. Feel Good m. Zolando ster, voorlopig keur mv. Revenge) kreeg ook 80/80 met eveneens 85 punten voor galopperen, f/g Alex van van de Hoef uit Gellicum ‘’De merrie schakelt makkelijk en heeft in de galop veel sprong en balans. Ze heeft een sprekend hoofd en staat goed in het rechthoeksmodel. Datzelfde geldt eigenlijk voor Kroonvrouwe (v. Geniaal) f/g H.J.M. Schutte uit Wamel. Ook deze merrie kreeg van ons 85 punten voor de galop. Ze is goed ontwikkeld en heeft veel uitstraling‘’. John Menting fokte Kyante van de Stokhorst (v. Governor) en heeft deze in eigendom met Judith Nauta. ‘’De merrie heeft veel front, een lange hals die er goed op staat en heeft daarbij een sterke bovenlijn. Opvallend was de instelling die de merrie liet zien tijdens de verrichting.

De laatste die 80/80 kreeg was de merrie Kunanda, eveneens een dochter van Feel Good, f/g De Dalhoeve. ‘’De merrie heeft veel rasuitstraling en heeft daarbij een goedgevormde hals. Het paard het heeft een goede schoftschouder partij met een correcte bovenlijn. Ze beweegt met veel beweging in de gewrichten en bovenal constant bergop.’’

Springpaarden

85 punten voor het springen en 80 punten voor het exterieur waren er voor de aansprekende Kamille (v. Comme il Faut) f/g Alexandra van der Peijl. Arnold Kootstra:‘’ De lichtvoetige merrie heeft een zeer actieve galop, waarbij haar reflexen positief opvallen. Ze springt goed naar boven en opent daarbij van achteren op de juiste manier. Ze liet een constante verrichting zien.

75/80

75 voor exterieur en 80 voor springen waren er voor Chacco Boy nazaat Kendra f/g Stables Lisman International. ‘’Een aansprekende merrie die net wat meer formaat zou mogen hebben. Ze is een paard met een lichtvoetige galop die voldoende ruim is met veel activiteit. Ze springt goed door het lichaam waarbij ze een goed voorbeen gebruik heeft en aan de achterkant goed opent.’’ Datzelfde puntenaantal kreeg Katy Perry, een dochter van F-One USA f/g L.TH.J & L.P.T Coppens uit Velddriel. Kootstra: ‘’Het is een aansprekend model met een hard fundament. Ze springt met veel kracht en daarbij ook naar boven. Opvallend was haar goede lichaamsgebruik.’’

Vlugge reflexen

Jamilla (v. Namelus R) gefokt door M. Hageman en in eigendom van R. Van Oorschot kreeg 70 voor exterieur en 85 voor het springen van Cor Loeffen en Arnold Kootstra. ‘’Een langgelijnde merrie die wat warm bespierd was. Ze heeft een lichtvoetige galop waar ze goed in kan schakelen. Ze heeft hele vlugge reflexen en was snel van de eerste balk.’’

(Voorlopig) keur

Nieuw dit jaar in Gelderland is dat de springpaarden na de stamboekkeuring direct (voorlopig) keur verklaard kunnen worden. De allerbeste deelnemers wil de regio graag nog eens centraal terugzien. Deze worden uitgenodigd op de dag dat de Centrale Keuring voor de dressuurpaarden plaats vindt. Hier gaat een kleine groep driejarige springmerries strijden om een ticket voor de NMK en de kampioenstitel van Gelderland. In Velddriel werden alle driejarige stermerries voorlopig keur verklaard en kreeg de merrie Kamille een uitnodiging voor de Centrale Keuring in Ermelo.

Bron: KWPN