Goedgekeurde hengst Zoom verhuist naar Helen Langehaneberg

Begin dit jaar vertrok de vijfjarige Blue Horse Zack-zoon Zoom nog naar de stallen van Beatrice Buchwald, maar de reservekampioen van de Westfaalse keuring verhuist opnieuw. Helen Langehaneberg wordt de nieuwe amazone van de goedgekeurde hengst.

In januari dit jaar nam de goedgekeurde hengst van Landgestüt Warendorf zijn intrek in de stallen van Beatrice Buchwald, maar het Gestüt laat weten dat Zoom nu verder opgeleid wordt door Helen Langehaneberg. De hengst werd in 2016 goedgekeurd en won in 2017 de 14-daagse test van Neustadt-Dosse waar hij onder andere een 9,5 voor de galop en negens voor de Rittigkeit kreeg. De Blue Horse Zack-zoon is goedgekeurd in Westfalen, Hannover en Oldenburg en heeft een interessante bloedvoering. Moeder DMJ Diva Dannebrog (Blue Horse Don Schufro x Brentano II) loopt in het Britse para-dressuurteam.

Bron: Landgestüt Warendorf