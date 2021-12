Goedkeuring voor Julius 486, Eise 498, Meinte 490 en Jurre 495

Het KFPS heeft Julius 486, Eise 489, Meinte 490 en Jurre 495 goedgekeurd op afstammelingen. Uit de korte rapporten: "Van de kinderen van de in Amerika gestationeerde Julius was het karakter plezierig. De nakomelingen van Eise hebben als sportpaard veel aanleg. Ook de kinderen van Meinte hebben veel aanleg voor sport. Jurre levert nakomelingen met een heel fijn bewerkbaar karakter."

Julius 486 Sport Elite AAA (Norbert 444) is gestationeerd in de VS en haalde zelf hoge punten in zijn Centraal Onderzoek. Het exterieur van de nakomelingen van Julius 486 is voldoende, als sportpaard hebben ze ruim voldoende aanleg waarbij het achterbeen in draf wat meer tot dragen mag komen. Het karakter van de Julius 486 nakomelingen is plezierig.

Eise

De nakomelingen van Eise 489 Sport Elite AAA (Maurits 437) zijn plezierige, blije paarden. Het exterieur is voldoende, waarbij de nakomelingen wat sterker in de verbindingen mogen zijn. Als sportpaard hebben ze veel aanleg, waarbij de stap een aandachtspunt is. Ze zijn heel bewerkbaar en hebben veel inzet en doorzettingsvermogen.

Meinte

Ook de nakomelingen van Meinte 490 Sport Elite AAA (Beart 411) hebben veel aanleg voor sport, waarbij hun stap als positief punt opvalt. De Meinte’s scoren een voldoende voor exterieur, maar kunnen wat sterker zijn in ras en bouw, ze hebben een heel plezierig karakter en zijn gemakkelijk in de omgang.

Jurre

De viervoudig HK-winnaar Jurre 495 Sport AAA (Maurits 437) levert nakomelingen met een heel fijn bewerkbaar karakter. Op stal zijn het plezierige paarden en in het werk betrouwbaar met veel lerend vermogen. De aanleg voor sport is voldoende, waarbij de stap een aandachtspunt is. Het exterieur van de Jurre’s is goed, hij heeft bij zijn dochters een Sterpercentage van 60%.

De uitgebreide rapporten met alle informatie en de fokwaarden van deze hengsten volgen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar en zijn zeker te vinden in de Hengsteninformatie 2022, die in februari bij Phryso zal verschijnen.

Bron Phryso