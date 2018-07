Goldberg-dochter Gloria als favoriete naar finale

Er was nog meer succes voor Gestüt Gut Neuenhof. Dr. Axel en Sandra Schürner, overigens ook de eigenaar van de hengst Goldberg zelf, zagen ook een dochter van de ster van hun station naar de finale gaan. Emilie Louisa MT (Escolar x De Niro) van Sissy Max-Theurer gaat met 160 punten de finale in. Nog net iets hoger werd de merrie Belle Fleur (Millennium x Le Rouge) beoordeeld. Deze merrie van Zuchtgemeinschaft Belle Fleur kreeg 161 punten. Verder in de top-10: dochters van Vivaldi (2), Escolar, Ampère, Lemony’s Nicket, Fürstenball en De Niro.

Deutsches Elitestuten Championat Plaats

Paard

Fokker Eigenaar

Punten

voorl. 1. Gloria

v. Goldberg-Rock Forever I Hartmut Ahmann Gestüt Gut Neuenhof 163 voorl. 2. Belle Fleur

v Millennium-Le Rouge Horst Ebert ZG Belle Fleur 161 voorl. 3. Emilie Louise MT

v. Escolar-De Niro Klaus Große-Lembeck Gestüt Vorwerk 160 4. Vivienne

v. Vivaldi-Desperados Rolf Waering Fokker & Wilhelm Schwierking 159,5 5. Estonia

v. Escolar-Florenciano Heinrich Plaas-Beisemann Oemer Boyar van Baaren 154,5 6. Heaven M

v. Ampere-Quite Capitol Heike Magens Fokker 154 7. Lemy’s Girl

v. Lemony’s Nicket-Herzensdieb Guido Niethammer Fokker 153,5 8. Feingefühl

v. Fürstenball-Farewell III Gaby Heye 153 9. Viva Special

v. Vivaldi-Sandro Hit GbR Klausing Wilhelm Klausing 153 10. Donnabelle

v. De Niro-Fidertanz Lena Ahlers Fokker 152,5

Bron: Equitaris.de