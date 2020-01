Golden Oldies: Abgar xx

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. Deze week staat de volbloedhengst Abgar (Abernant xx x Roc du Diable xx) in het zonnetje. Hij bracht onder andere internationaal springpaard Treffer en de KWPN-hengst Pion.

De in 1958 geboren volbloedhengst Abgar begon zijn carrière in Frankrijk als renpaard, maar was niet zo succesvol als gehoopt. Op vierjarige leeftijd behaalde hij echter wel successen op de hindernisbaan en won acht van de tien starts.

Tegenvallende nakomelingen

In 1964 werd Abgar door de heer Burgers uit Nijmegen naar Nederland gehaald. Daar werd hij als dekhengst goedgekeurd voor de volbloedfokkerij, maar als zijn eerste kinderen in 1967 op de renbaan verschijnen, lijkt het – mede door hun sensibele karakters – geen succes. Door de tegenvallende nafok verkocht de heer Burgers de hengst aan de heer Vorspaget.

Fokkerij van Vorspaget

Vorspaget combineerde Abgar met een aantal Engelse volbloedmerries, maar ook die nakomelingen overtuigden niet. Omdat Agbar hem niet kon geven waar hij op gehoopt had, besloot Vorspaget de schimmel in te zetten voor de warmbloedfokkerij. De vijf eerste halfbloedveulens die hij uit Abgar fokte, beschikten allen over een sterke achterhand. De hengstenhouder gebruikte Abgar alleen voor zijn eigen merries en stelde hem uitsluitend beschikbaar voor merries van vrienden en kennissen.

Beschikbaar voor meer fokkers

Het duurde niet lang voordat meer fokkers interesse voor Abgar toonden. Na lang wikken en wegen stelde Vorspaget hem beschikbaar aan geselecteerde merries, met de eis dat fokkers een nakomelingenkeuring moesten organiseren om hem volledig goedgekeurd te krijgen bij het KWPN. De veulens uit die dekkingen lieten een goed type zien met correcte, ruime en elastische bewegingen.

Naar Roelofs

In 1976 werd Abgar deels verkocht aan Herman Roelofs. Roelofs had al eerder zijn oog op de schimmel laten vallen en gebruikte hem veelvuldig voor zijn eigen fokkerij. Nakomelingen van Abgar presteerden goed op nationale en internationale wedstrijden en dat wekte de interesse van Roelofs. Hij liet, om betrouwbaar vergelijkingsmateriaal te krijgen, zijn gehele merriestapel – bestaande uit 25 merries – door Abgar dekken.

Gouden match

Abgar verbeterde de merries van Roelofs, die veelal Gronings bloed voerden, aanzienlijk. De merries die uit deze combinatie werden geboren, kruiste Roelofs vervolgens met Joost (Consul x Anblick xx), wat een gouden match bleek. Uit deze invloedrijke combinatie komen onder andere de KWPN-goedgekeurde hengsten Germus R (Joost x Abgar xx), Namelus R (Concorde x Joost x Abgar xx), Mermus R (Burggraaf x Ramiro x Joost x Abgar xx), Arthos R (Namelus R x Mermus R x Zeus x Joost x Abgar xx) en Dexter R (Namelus R x Contender x Joost x Abgar xx).

Goedgekeurde (klein)zonen

Abgar bracht niet alleen voor Stal Roelofs een aantal goedgekeurde (klein)kinderen, maar leverde bij het KWPN ook de goedgekeurde hengsten Abantos (mv. Pericles xx), Hurricane (mv. Ulex), I Bantry Kahn ox (mv. The Chief ox), Pele (mv. Ulex), Transvaal (mv. Pericles xx), Treffer (mv. Rigoletto), Volckmar (mv. Garant) en uiteraard Pion (mv. Epigoon). Daarnaast is hij grootvader van onder andere Sam R (v. Burggraaf) en Zeoliet (v. G. Ramiro Z).

Pion

Hoewel Abgars dochters voornamelijk springpaarden voortbrachten, hebben zijn goedgekeurde (klein)zonen een groot aantal succesvolle dressuurpaarden voortgebracht. Zo bracht Pion onder andere Olympisch dressuurpaard Aktion (mv. Akteur) en KWPN-hengst Democraat (mv. Silvano). Tevens is Pion grootvader van de preferente hengst Houston (v. Belisar).

Nakomelingen in de sport

In de sport deden de nakomelingen van Abgar eveneens goede zaken. Treffer (mv. Rigoletto) nam onder Wout-Jan van der Schans twee keer deel aan de Wereldbekerfinale en een keer aan de Olympische Spelen. Zijn goedgekeurde zoon Volckmar liep Grand Prix dressuur en eventingpaard Baby Face werd onder Martin Lips Nederlands kampioen.

Bron: IDS/Horses.nl