Golden Oldies: Brentano II

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. Deze week staat de Hannoveraanse Hengst van het Jaar 2003 in het zonnetje: Brentano II (Bolero x Grande). De grootvader van o.a. Wereldkampioene Poetin en Helgstrands Atterupgaards Botticelli.

Brentano II zag op in het jaar 1983 het levenslicht bij fokker Dr. Max Schulz-Stellenfleth. Hij werd gefokt uit de merrie Glocke en komt uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde hengsten Garibaldi I en II, Wolkenstein I en II en Olympisch dressuurpaard Beauvalais van Beatriz Ferrer-Salat.

Kampioen

Brentano II maakte een verpletterende indruk op de Hannoveraanse Hengstenkeuring van 1985 in Verden, waar hij kwam, zag en overwon. De kersverse kampioenshengst deed eveneens goede zaken op de Hengstenleistungsprüfung, waar hij met 141,4 punten kampioen in de dressuurrichting werd en met een gemiddelde van 130,00 overall reservekampioen was.

Carrière

Nadat Michael Müller de hengst naar de vierde plaats stuurde op de Bundeschampionate, werd de hengst gestationeerd in Natbergen, maar verhuisde later naar Badbergen, waar hij de rest van zijn fokcarrière verbleef. Brentano II werd opgeleid tot Grand Prix-niveau. Hij is in 2010 op 25-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een koliekaanval.

Dochters

De dochters van Brentano II maakten direct vanaf het begin een overweldigende indruk. Dochter Brentina won samen met haar twee halfzussen van Weltmeyer de Duitse Merriekeuring in Warendorf en dochters Bona Dea I en II (mv. Weltmeyer) wonnen in 2000 de Ratje-Niebuhr-Prize. De meest succesvolle dochter van Brentano II was de sensationeel fokkende Poesie (mv. Gotland).

Poetin

Poesie tekende voor het moederschap van tweevoudig Bundeschampionate-winnares en Wereldkampioen Poetin (v. Sandro Hit) en vijf goedgekeurde volle broers van Sandro Hit, waaronder Samba Hit I en II. Ook is ze grootmoeder van WBFSH-ranking stijger Quaterback (v. Quaterman).

Olympische Spelen 2014

De nakomelingen van Brentano II waren uiterst succesvol in de dressuurring. Op de Olympische Spelen van 2004 in Athene werd hij vertegenwoordigd door twee nakomelingen, Brentina (mv. Lungau) onder Debbie McDonald en haar volle broer Barclay onder Sven Rothenberger. Ook Heike Kemmers Grand Prix-paard Bonaparte is een zoon van Brentano II.

Goedgekeurde zonen

Brentano II bracht een twintigtal goedgekeurde zonen voort. Daartoe behoort onder andere Grand Prix-hengst Benetton Dream FRH (mv. Rotspon). Hij is op zijn beurt vader van Bundeschampionate-zilveren Bon Coeur (mv. Sandro Hit), Isabell Werths toekomstpaard Belantis (mv. Espo’se) en Andreas Helgstrands WK-paard Atterupgaards Botticelli (mv. Caprimond).

Bron: Horses.nl/The Horse Magazine