Golden Oldies: Cor de la Bryère

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In deze serie kwamen eerder hengsten als Amor, Doruto en Roemer aan bod. Deze week staat de legendarische stempelhengst Cor de la Bryere (Rantzau xx x Lurioso) in het zonnetje.

Cor de la Bryere zag op 23 april 1968 het levenslicht bij fokker Thérèse Essayan in Frankrijk. Hoewel de hengst uit zeer goede lijnen kwam, zag de Franse hengstenkeuringscommissie niets in Cor de la Bryere en gaf toenmalig eigenaar Xavier Ribard het advies mee hem te laten ruinen.

Naar Duitsland

Het Holsteiner Verband had opgemerkt dat het bloed van Franse hengsten het goed deed in Oldenburg en liep bij een inspectie van Alwin Schockemöhle’s Futuro (Furioso x Vert Galant) in Frankrijk de driejarige Cor de la Bryere tegen het lijf. De hengst werd naar Schleswig Holstein geïmporteerd, waarbij hij datzelfde jaar als winnaar van de 100-daagse Hengstleistungsprüfung naar voren kwam.

Dekcarrière

Cor de la Bryere stond van 1971 tot 1984 bij Siethwende ter dekking en maakte in 1985 een uitstapje naar Zangersheide. Van 1986 tot 1988 bediende hij merries in Elmshorn en verhuisde daarna naar Sollwittfeld, waar hij tot zijn dood in 2000 verbleef. Acuut hartfalen werd de hengst fataal.

Geschenk uit de hemel

Cor de la Bryere werd door fokkers omschreven als een geschenk uit de hemel. Zijn nakomelingen vielen op dankzij het vermogen om te basculeren en toonden in het werk veel werkwilligheid en rijdbaarheid. Tegenwoordig komt hij in meer dan zeventig procent van alle Holsteiners voor en had een grote impact op de fokkerij in Oldenburg. Zijn nakomelingen in Frankrijk vielen tegen, omdat ze kracht tekort kwamen.

Calando I

In combinatie met de merrie Furgund (Colombo x Herwin) gaf Cor de la Bryere in totaal zes (!) goedgekeurde zonen, waaronder Calando I. Deze hengst sprong onder Karsten Huck naar teambrons op de Olympische Spelen in 1984 en werd datzelfde jaar Duits kampioen.

Caletto I

Uit de combinatie met Deka (Consul x Matador) kwamen drie goedgekeurde zonen voort. Caletto I was in 1985 het meest succesvolle springpaarden in de Nations Cup-serie en sprong in zijn carrière meer dan 100.000 Duitse mark bij elkaar. In 1999 stond hij dankzij zijn nafok vijfde op de WBFSH-lijst voor springhengsten. Daartoe behoorde onder andere Calvaro Z (mv. Capitol I), die in 1997 onder Jos Lansink deelnam aan het Europees kampioenschap en in 2000 voor Groot-Brittannië deel uitmaakte van het Britse team aan de Olympische Spelen in Sydney. Ook de invloedrijke Cantus (mv. Roman) is een zoon van Caletto I.

Caletto II

De drie jaar jongere Caletto II overleed al op zesjarige leeftijd, maar liet een aantal briljante nakomelingen na. Daartoe behoort onder andere Classic Touch (mv. Landgraf I), die onder Ludger Beerbaum in 1992 individueel goud won op de Olympische Spelen in Barcelona. Haar halfbroer Caretino (mv. Metellus) tekende onder andere voor het vaderschap van Caridor Z (mv. Lantaan), die onder Jos Lansink deelnam aan de WEG in Jerez de la Frontera, en het Intermédiaire I dressuurpaard Cheenook (mv. Romantiker), die veel invloed had in de dressuurpaardenfokkerij.

Calypso I

Uit de combinatie Cor de la Bryere x Tabelle (Heiβsporn x Lorentin) werden zes goedgekeurde hengsten geboren. Calypso I gaf zowel Grand Prix spring- als dressuurpaarden, waaronder Chacomo (mv. Marmor) van Alexandra Simons de Ridder. Calyso I is grootvader van de Grand Prix-dressuurhengst Loutano (v. Landgraf I), die op zijn beurt Lorentin I (mv. Latino). Lorentin I is grootvader van Renate van Uytert-van Vliets In Style (v. Eye Catcher), waarbij Cor de la Bryere ook in de derde generatie terug te vinden is. Ook is Calypso I grootvader van de KWPN-goedgekeurde Osmium (v. Ferro).

Calypso II

Calypso II bracht onder andere Contender (mv. Ramiro), die op zijn beurt Olympiade-paard Montender (mv. Burggraaf) bracht. Contender is ook vader van Contango (mv. Kronprinz xx), die voor het KWPN veel betekend heeft. Volle broer Calypso III is onder andere overgrootvader van de KWPN-goedgekeurde Eldorado van de Zeshoek , die ook via vader Clinton het bloed van Cor de la Bryere voert.

Grootvader van Cornet

Uit Soleil (Capitol I x Maestoso) werden eveneens twee zonen goedgekeurd. Corrado I sprong zelf internationaal onder het zadel van Franke Sloothaak. Hij is vader van Clinton (mv. Masetto), die op zijn beurt de briljant fokkende Cornet Obolensky (mv. Heartbreaker) voortbracht. Ook bracht Corrado I onder andere Indorado (mv. Ahorn Z).

Corland en Cordalmé Z

De onder Wout-Jan van der Schans succesvolle Corland (mv. Landgraf I) is een zoon van Cor de la Bryere. De hengst stond niet alleen zelf garant voor sportprestaties, maar zijn nakomelingen ook. Dat gaat ook op voor Cordalmé Z (mv. Almé Z), die onder Gilbert Böckmann meerdere Grote Prijzen en Nations Cup-wedstrijden won. Hij tekende voor het vaderschap van onder andere Couleur Rubin (mv. Grannus).

Met recht stempelhengst

De invloed van Cor de la Bryere gaat veel verder dan de hier genoemde nakomelingen. Zo is hij bijvoorbeeld ook grootvader van Burggraaf (v. Landgraf I) en vader van Margit Otto-Crepins Grand Prix-dressuurpaard Corlandus (mv. Landgraf I), die in 1987 Europees kampioen werd en een jaar later individueel zilver won op de Olympische Spelen in Seoul.

Bron: Horses.nl/The Horse Magazine