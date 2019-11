Golden Oldies: Duc de Normandie

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In deze serie kwamen eerder hengsten als Amor, Doruto en Roemer aan bod. Deze week staat Duc de Normandie (Monceaux xx x Reynolds) in het zonnetje.

Duc de Normandie werd op 15 juni 1962 geboren bij fokker A. Verley in Villemoyenne, Saint Parres les Vandes in Frankrijk. De gebroeders Fikse haalden de hengst op vierjarige leeftijd naar Nederland, al kostte het hen wel enige moeite om hem gekocht te krijgen. Men had hoge verwachtingen van zijn vader, volbloedhengst Monceaux, en zag Duc de Normandie daarom niet graag vertrekken.

Passend in beleid

In de Nederlandse fokkerij lag de focus op het omvormen van het landbouwwerkpaard naar sportpaarden en de Franse gefokte paste erg goed in dat beleid. Op de hengstenkeuring in 1966 werd hij met gejuich ontvangen en verdiende snel zijn goedkeuring. Duc de Normandie slaagde met vlag en wimpel voor het verrichtingsonderzoek en werd in de jaren daarna veel gebruikt.

Sportieve carrière

Ook in de sport deed de hengst goede zaken. Luit Dubbeldam doorliep alle klassen met hem en won in 1969 het puissancespringen op de Gelderse kampioenschappen in Arnhem. Daarna nam Toon Ebben de teugels over. Enkele jaren later stapte Mense Toering in het zadel van Duc de Normandie en bracht hem in de dressuursport uit tot de Prix St. Georges. De hengst werd in 1975 preferent verklaard en overleed in 1993 op 31-jarige leeftijd.

Merriemaker

In de fokkerij was Duc de Normandie vooral een goede merriemaker. Hij leverde een groot aantal preferente en prestatiemerries. Enkele zonen verdienden hun goedkeuring als dekhengst, maar konden nooit het succes van hun vader evenaren. Senator (mv. Ivanhoe) overleed in 1979, net nadat hij verrichtingskampioen was geworden en verrichtingstopper Tolad (mv. Enfant de Normandie) kreeg weinig kansen in Nederland. Hij vertrok naar de Verenigde Staten, maar een glansrijke carrière stopte vroegtijdig, omdat hij overleed aan koliek. Toch liet de hengst in Nederland een aantal goede springpaarden na.

Goedgekeurde zonen

In totaal werden vijftien zonen van Duc de Normandie goedgekeurd als dekhengst. Zoon Intendant (mv. Odin van Wittenstein) is moedersvader van Amulet (v. Farn). Normand (mv. Odin van Wittenstein) is grootvader van Belisar (v. Saros xx), die net als diens zoon Houston (mv. Pion) goede zaken deed in de Nederlandse fokkerij.

Sportpaarden

Duc de Normandie bracht zelf vele goede sportpaarden na. Naast Tolad deed ook Douglas (mv. Enfant de Normandie) goede zaken in de springsport en Olympic Duco (mv. Victor) nam onder Tinekel Bartels deel aan de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles en vier jaar later in Seoul.

Nog veel invloed

Tegenwoordig vloeit het bloed van de hengst nog rijkelijk in de Nederlandse fokkerij. Via kleinzoon Pretendent (Le Faquin xx x Duc de Normandie) is hij terug te vinden in bijvoorbeeld Grand Prix-hengst Expression, hij terug te vinden in de moederlijn van stempelhengst Vivaldi (Krack C x Jazz), in de moederlijn van de veelbelovende Indian Rock (Apache x Vivaldi). Toch is hij ook in de pedigree van vele springpaarden te vinden. Achterkleinzoon Arko III (Argentinus x Beach Boy) sprong zelf internationaal Grand Prix onder Nick Skelton en heeft een groot skala aan goedgekeurde zonen.

Bron: Horses.nl