Golden Oldies: Farn

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie werd afgetrapt met Amor en Doruto. Deze week staat de Holsteiner-hengst Farn (Fax I x Monarch), die in zowel de spring- als dressuurrichting buitengewoon goede nafok heeft geleverd, in de schijnwerpers.

Farn zag in 1959 het levenslicht bij zijn fokker M. Thormahlen uit Dorfreihhe. Hij werd gefokt uit de Monarch-dochter Dorette, die ook tekende voor het moederschap van vererver Roman (v. Ramzes x) en grootmoeder is van de eveneens bij het KWPN-goedgekeurde Ronald (v. Ramiro Z). Op de Holsteiner hengstenkeuring in 1961 werd de imponerende Farn gespot door wijlen NWP-inspecteur J.K. Wiersema. De hengst werd tot kampioen gekroond, maar het NWP-bestuur gaf geen akkoord voor de aanschaf van Farn.

Komst naar Nederland

In 1963 ging het NWP-bestuur, ondanks verdubbeling van de aanschafprijs, toch akkoord en zo kwam de Holsteiner-hengst naar Nederland. Op de keuring in het Groninger Stadspark hadden de keurmeesters meer oog voor Trakehner-hengsten Porter en Polaris, maar Farn verkreeg wel zijn goedkeuring. Hij kwam ter dekking in Gaasterland. In die periode werd ook zijn eerste goedgekeurde zoon geboren, Garant (mv. Gambrinus). Na enkele omwentelingen kwam Farn in 1967 als opvolger voor Sinaeda terecht bij combinatie Kamminga/De Vries in Surhuisterveen.

Op de kaart

Hoewel Farn daar ter dekking kwam om zijn model en massa door te geven, bleek hij een grote dosis springaanleg aan zijn nafok mee te geven. Zo werd in 1972 zijn tweede goedgekeurde zoon Nimmerdor (mv. Koridon xx) geboren, die later de Nederlandse springpaardenfokkerij op de kaart heeft gezet en de titel ‘Hengst van de Eeuw’ kreeg. Maar Farn tekende ook voor het vaderschap van de goedgekeurde hengsten Amulet, Safari, Uddel, Ufarno, Ulrich en Wolfgang. Zijn nakomelingen vielen positief op in de springsport. Op jonge leeftijd waren het geen uitschieters, maar op hoger niveau toonden ze hun kwaliteit en werkwilligheid tot werken.

Nog altijd grote invloed

Farn liet al snel zien ook in de tweede, derde en vierde generatie sterk te vererven. Hij is grootvader van de Olympische dressuurhengst Ferro, die – net als Nimmerdor – niet meer weg te denken is uit de fokkerij. De postuum preferent verklaarde Farn is zo terug te vinden in de pedigree van menig goedgekeurde hengst of (inter)nationaal sportpaard. Enkele voorbeelden zijn Heartbreaker, Gandor Fortuna, Up to Date, Negro en Rousseau.

Bron: Horses.nl