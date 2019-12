Golden Oldies: Florestan I

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In deze serie kwamen eerder hengsten als Amor, Doruto en Roemer aan bod. Deze week staat de legendarische Florestan I (Fidelio x Rheingold) in het zonnetje.

Florestan I werd in 1986 geboren in de stallen van Eberhard en Grit Schulte-Böcker. Op 2,5-jarige leeftijd werd de hengst kampioen op de Rheinischen Hauptköring. Daar werd hij door Landgestüt Nordrhein-Westfalen aangeschaft. Het jaar daarop maakte Florestan zijn verwachtingen in de Hengstleistungsprüfung meer dan waar en werd zowel in de dressuur- als springindex bovenaan geplaatst.

Meer dan een ‘knap koppie’

In de eerste instantie dekte Florestan zijn merries in Bad Sassendorf via natuursprong, maar kreeg in zijn eerste jaren weinig merries aangeboden. Critici opperden dat hij alleen maar ‘een knap koppie’ had, maar zijn eerste paar jaargangen overtuigden en haalden hen over. In 1996 werd hij naar Warendorf gehaald, waar hij de rest van zijn leven bleef. Uiteindelijk is hij in 2012 op 26-jarige leeftijd overleden.

Vele sportpaarden

Hoewel Florestan zelf nooit in de sport is uitgebracht, spreken de sportprestaties van zijn nakomelingen voor zichzelf. Tegen de 2500 nakomelingen zijn – alleen in Duitsland al – als sportpaard geregistreerd, die samen goed zijn voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro. De nakomelingen van Florestan vallen op dankzij de goede rijdbaarheid en bereidheid tot werken en de kwaliteitsvolle basisgangen.

Wereldkampioenen

Tot die nakomelingen in de sport behoren Wereldkampioenen van de Jonge Dressuurpaarden en vele internationale Grand Prix-paarden. In 2004 won zijn zoon French Kiss (mv. Donnerhall) de Wereldtitel bij de zesjarige dressuurpaarden, terwijl halfbroer Florencio (mv. Weltmeyer) onder Hans Peter Minderhoud er bij de vijfjarigen met de titel vandoor ging. Florencio prolongeerde die titel een jaar later, alvorens Minderhoud hem opleidde en uitbracht tot en met de Lichte Tour.

Fidermark

De veelbelovende Fidermark (mv. Werther) won op vierjarige leeftijd het Bundeschampionat en werd daarna door Marlies van Baalen opgeleid en uitgebracht tot en met de Grand Prix. Ondanks hij al op elfjarige leeftijd overleed, bracht hij vele internationale Grand Prix-paarden en goedgekeurde zonen voort. Daartoe schaart zich ook Fidertanz (mv. Ravallo), de vader van onder andere Ingrid Klimke’s Franziskus (mv. Alabaster). Dochter Mount St. John Freestyle (mv. Donnerhall) is de grote hoop van Charlotte Dujardin.

Grand Prix-zonen

Tot zijn nakomelingen op het hoogste niveau behoren onder andere Glock’s Flirt (mv. Gauguin de Lully) van Hans Peter Minderhoud, Floriano (mv. Weinberg) van Steffen Peters, Florett As (mv. Urofino) en Floresco NRW (mv. Rosenkavalier) van Patrik Kittel, Fernandez (mv. Weinberg) van Charlotte Dujardin en Fabriano (mv. Angelo xx) van Renate Voglsang.

Florencio

Tot de goedgekeurde zonen van Florestan – dat zijn er rond de honderd – behoren een aantal die de F-lijn van hun vader op even succesvolle wijze voortzetten. Florencio werd goedgekeurd bij het KWPN en tekende voor het vaderschap van onder andere Charmeur (mv. Jazz). Ook Florestan-zonen Skydancer (mv. Peter Pan) en Neostan (mv. Debütant) werden goedgekeurd bij het KWPN.

Fürst Heinrich

Zoon Fürst Heinrich (mv. Donnerhall), zelf Wereldkampioen van de Jonge Dressuurpaarden, was één van de meest veelbelovende jonge dekhengsten, maar kwam op zevenjarige leeftijd geheel onverwachts te overlijden. Toch heeft hij veel goeds voortgebracht, waaronder Fürst Romancier (mv. Romancier). Deze hengst is weer vader van de goed fokkende For Romance I (mv. Sir Donnerhall I) en Fürst Jazz (mv. Painted Black). Ook tekende Fürst Heinrich voor het vaderschap van de briljant fokkende Fürstenball (mv. Donnerhall).

Bron: Horses.nl