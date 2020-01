Golden Oldies: Purioso

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. Deze week staat Purioso (Furioso II x Martell) in het zonnetje. Hij bracht onder andere internationaal springpaard Wendela van Jennie Zoer, maar ook Anky van Grunsvens Cocktail.

Purioso werd op 15 maart 1974 geboren bij zijn fokker Clemens Beimforde in Hausstetten (Oldenburg, Duitsland). Beimforde fokte de hengst uit de invloedrijke Furioso II en de Martell-dochter Alinda, die ook de goedgekeurde hengst Grundherr voortbracht.

Verrichtingstest

Na zijn opfokperiode in Duitsland, kwam Purioso in eigendom van H. Kruger uit Middelbert en eindigde in 1977 op de tiende plaats op de Utrechtse Hengstenkeuring. Datzelfde jaar nam hij deel aan het KWPN Verrichtingsonderzoek, maar dit werd vroegtijdig beëindigd door veterinaire redenen. Een jaar later nam hij deel aan de uitgestelde verrichtingstest, waar hij werd goedgekeurd met onder andere negens voor springen onder het zadel en de aangespannen proef.

Dekdienst

De in 1988 keur verklaarde Purioso dekte gedurende zijn carrière bij verschillende stations, maar stond het grootste gedeelte van zijn leven bij J. Brouwer in Marum. In 1996 overleed hij ten gevolge van een longziekte.

Goede indruk

In 1978 werden de eerste nakomelingen van Purioso geboren. Bij de afstammelingenkeuring twee jaar later vallen zijn veulens vooral op dankzij de ruime, gemakkelijke en soepele bewegingen. Op basis van een groep veulens, jaarlingen en tweejarigen wekte Purioso de indruk in staat te zijn goede sportpaarden te kunnen leveren.

Cocktail

Die indruk maakte Purioso in de jaren daarna meer dan waar. Hij bracht zowel internationale spring- als dressuurpaarden voort. De meest bekende is wellicht Cocktail (mv. Le Val Blanc xx), die na zijn goedkeuring bij het KWPN zijn opleiding genoot bij Anky van Grunsven. Hij kwam succesvol uit in de internationale Grand Prix en liet duidelijk zijn sporen na in de fokkerij als vader van onder andere KWPN-boegbeeld Jazz (mv. Ulster), Havel (mv. Elan xx) en Nourejev (mv. Ramiro Z).

Dressuurpaarden

Naast Cocktail leverde Purioso onder andere de internationale Grand Prix-dressuurpaarden Arnoldo Thor (mv. Rigoletto), Chefke (mv. Courville xx), Condor (mv. Solaris xx), Duvon (mv. Joost), Fantast (mv. Leurphelin), Fledermaus (mv. Rigoletto), Murioso (mv. Rossini) en Washkar (mv. Ivanhoe).

Debutante levert beste Nederlands resultaat

In de springsport vertegenwoordigde Wendela (mv. Nimmerdor) haar vader het best. Een jonge Jennie Zoer leidde de merrie zelf op en voegde zich al snel bij het Nederlands team. Ze reed slechts twee wedstrijden bij de senioren, voordat ze de ring binnen galoppeerde op de Wereldruiterspelen van 1990 in Stockholm. Daar werd de combinatie individueel dertiende. Twee jaar later was de merrie reserve voor de Olympische Spelen in Barcelona.

Faldo en Okidoki

Purioso deed meer voor de familie Zoer. Jennie’s broer Albert sprong internationaal met Purioso-zoon Faldo (mv. Nimmerdor). De KWPN-goedgekeurde hengst tekende daarnaast ook voor het vaderschap van Okidoki (mv. Lector), waarmee Zoer in 2010 individueel goud won op de Wereldruiterspelen in Aken.

Goedgekeurde (klein)zonen

Naast Cocktail en Faldo kreeg Purioso ook zonen Bentley (mv. Garant), Cantor (mv. Courville xx) en Prince Paradiso (mv. Rigoletto) goedgekeurd bij het KWPN. Enkele goedgekeurde kleinzonen zijn uiteraard de wereldberoemde Jazz, Consul (v. Nimmerdor), No Limit (v. Indoctro) en Tygo (v. Numero Uno). Laatstgenoemde sprong internationaal onder het zadel van Angelique Hoorn. Daarnaast is ook Netto (v. Negro) van Anne van Olst een goedgekeurde kleinzoon.

Bron: Horses.nl/Het Complete Hengstenboek