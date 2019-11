Golden Oldies: Ramiro Z

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In deze serie kwamen eerder hengsten als Amor, Doruto en Roemer aan bod. Deze week staat de legendarische Ramiro Z (Raimond x Cottage Son xx) in het zonnetje.

Ramiro Z werd op 30 april 1965 geboren in de stallen van Jkhr. C. von Nagel-Doornick in het Duitse Ostenfelde. Hij werd op driejarige leeftijd goedgekeurd in Holstein en was datzelfde jaar de winnaar van de Hengstleistungsprüfung in Westercelle. Ramiro werd als één van de eerste hengsten ingezet voor zowel de sport als de fokkerij. Onder het zadel van Fritz Ligges groeide hij door tot Grand Prix-niveau en maakte vooral indruk in de puissance.

Fokkerij op Nederlandse bodem

Ramiro verhuisde na zijn sportieve carrière voor twee jaar naar Stoeterij Zangersheide, waarna hij door het Paardenproefbedrijf in Brunssum werd aangeschaft. Daar heeft Ramiro een belangrijke bijdrage geleverd aan de introductie van K.I. De hengst is in 1995 op 30-jarige leeftijd overleden. Vier jaar daarvoor werd hij op basis van de prestaties van zijn nakomelingen preferent verklaard.

Ratina Z

Uit één van de eerste jaargangen van Ramiro komt ook direct zijn meest succesvolle nakomeling, Ratina Z (mv. Almé). De merrie begon haar carrière onder het zadel van Piet Raijkmakers, met wie ze een vaste waarde voor het Nederlandse team vormde. Na de verkoop naar Duitsland nam Ludger Beerbaum de teugels van Ratina Z over en begon ze aan een immense zegereeks, die werd bekroond met meerdere gouden en zilveren medailles.

Sport

Ramiro leverde onwaarschijnlijk veel internationaal springende nakomelingen. Onder hen onder andere Royal Bravour (mv. Orthos), die onder Peter Geerink twee Wereldbekerfinales sprong, Zamira ZB (mv. Doruto), die onder Raijmakers aan een EK en WK deelnam, maar ook Rascin (mv. Pilot) en Jacomar (mv. Lucky Boy xx). Een kleine greep uit een zeer uitgebreide collectie nakomelingen op het hoogste niveau.

Goedgekeurde zonen

Ramiro tekende voor het vaderschap van bijna honderdvijftig goedgekeurde zonen, waartoe onder andere Zamiro (mv. Apalatin), Zeoliet (mv. Abgar xx), Raimond Z (mv. Graphit), Royal Bravour (mv. Orthos) en Damiro (mv. Almé) behoren. Hij is grootvader van onder andere Mermus R (v. Burggraaf), Cidane (v. Heartbreaker) en Odermus R (v. Calido I). Via dochter Ratina Z is hij grootvader van de invloedrijke vererver Comme il faut (v. Cornet Obolensky).

Dressuur

Toch was Ramiro niet alleen een springpaarden-maker. Een tiental kinderen schopte het tot de Grand Prix dressuur en via kleinkinderen Dark President (v. Wynton), Rhodium (v. Ferro), Metall (v. Ferro) en Trento B (v. Krack C) stroomt zijn bloed nog steeds in de dressuurpaarden-fokkerij. Zo is Olympisch dressuurpaard Uthopia van Carl Hester ook een (achter)kleinkind van Ramiro.

Ratina Z (Ramiro Z x Almé)



Dark President (Wynton x Ramiro Z)



