Golden Oldies: Ramzes x

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In deze serie kwamen eerder hengsten als Amor, Doruto en Roemer aan bod. Deze week staat de legendarische Ramzes x (Rittersporn xx x 532 Shagya X-3) in het zonnetje.

De Anglo-Arabische hengst Ramzes werd in 1937 geboren in Polen. In de tijd van de oorlog verbleef de schimmelhengst op de Poolse stoeterij Janow Podlaski, waar hij een populair rij- en koetspaard was. In de periode van de bezetting werd een groot aantal hengsten van Polen naar Duitsland gehaald, waaronder Ramzes. In 1945 konden de hengsten weer terugkeren naar huis, op enkele uitzonderingen na. Het ging daarbij om hengsten die door Poolse officiers werden uitgebracht in wedstrijden tegen de geallieerde strijdkrachten

Verkoop

In deze wedstrijden, die werden gehouden vanaf 1946, vormde Ramzes onder het zadel van Luitenant M. Bielecki één van de sterren. Bielecki kocht Ramzes over van de Poolse regering, maar verkocht hem weer toen hij besloot de emigreren naar de Verenigde Staten. Clemens Freiherr von Nagel, die sportpaarden fokte in het Westfaalse Vornholz, was de volgende eigenaar van Ramzes.

Gebroken kootbeen

Baron von Nagel liet Ramzes rijden door de Duitse springruiter Hans-Heinrich Brinkmann, die hem succesvol uitgebracht op Z-niveau. Ramzes brak tijdens een training zijn kootbeen en zo kwam er een vervroegd einde aan zijn sportcarrière. De hengst werd wekenlang in riemen aan het plafond gehangen om van zijn blessure te herstellen. Zijn fantastische temperament zorgde ervoor dat hij daarna nog een carrière als dekhengst hield.

Velen naar het slachthuis

Dankzij zijn goede springgenen werd Ramzes goedgekeurd in Holstein en dekte daar in 1951 en ’52, maar zijn eerste veulens uit de jaargang van 1952 stelden teleur. De veulens waren vrij klein, licht gebouwd en waren lastig te verkopen. Als gevolg daarvan eindigden velen in het slachthuis. Zijn zonen werden niet goedgekeurd, velen hadden een pijpomvang van twintig centimeter, waar 24 centimeter ‘normaal’ was.

Opvallende sportpaarden

Na enige tijd begon de nafok van Ramzes toch op te vallen. Opvallende nakomelingen die het goed deden in de sport waren Retina (mv. Lopshorn) onder Fritz Thiedemann, Romanus (mv. Heinzelmann) onder Hans Günther Winkler, Ramzes XIII onder Kurt Jarasinkski en Ramona (mv. Heimatdichter) onder Alwin Schockemöhle. Dankzij hun prestaties mocht Ramzes in 1959 en 1960 nog twee seizoenen dekken in Holstein.

Goedgekeurde zonen in Holstein

Uit die tweede dekperiode in Holstein werden vier zonen goedgekeurd: Roman (mv. Monarch), Rigoletto (mv. Logarithmus), Raimond (mv. Fanatiker) en Rhenus (mv. Logarithmus). Rigoletto werd verkocht naar Nederland en Rhenus sleet zijn dagen in een circustent. Roman presteerde zelf goed in de sport en bracht uitstekend fokkende dochters voort. Van Raimond werden meer dan honderdtwintig dochters en acht zonen geboren, maar het enige succes daarvan is Ramiro Z, die eerder aan bod kwam in deze serie.

Dressuurgenen

In Holstein werden voornamelijk springpaarden uit Ramzes gefokt, maar in Westfalen deed hij het goed als dressuurvererver. Zoon Remus (mv. Abd El Krim I) won onder Harry Boldt teamgoud en individueel zilver op de Olympische Spelen in Tokio, zoon Mariano (mv. Oxyd) werd onder Josef Neckermann Wereldkampioen en won zilver op de Olympische Spelen in Munich. In 1972 maakte zoon Robin (mv. Heidebauer) deel uit van het Duitse team dat goud won op de Spelen.

Romadour II

Uit Ramzes’ zoon Radetzky (mv. Oxyd) is de lijn van Romadour II ontstaan. Romadour II tekende voor het vaderschap van Olympisch kampioen Rembrandt van Nicole Uphoff en is grootvader van stempelhengst Rubinstein I. Rubinstein I is vandaag de dag nog altijd een graag geziene hengst in de dressuurpedigree en heeft ontzettend veel goeds betekend voor de dressuurpaardenfokkerij. Kleinzoon Rubin Royal OLD doet het uitstekend in de WBFSH-ranking.

Oneindig veel nakomelingen

Het bloed van Ramzes vloeit nog altijd door de genen van vele sportpaarden. In de fokkerij is hij via zijn bij het KWPN-goedgekeurde zoon Rigoletto onder meer terug te vinden in Grand Prix-hengst Verdi (Quidam de Revel x Landgraf I) en Wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro). Het aantal (achter)kleinkinderen dat het bloed van Ramzes heeft, is oneindig groot.

