Golden Oldies: Roemer

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. In de zesde week van deze rubriek staat Roemer (Pilatus x Cyrango) in het zonnetje. Een hengst die jarenlang bovenaan de dressuurindex stond.

Roemer werd in 1975 geboren in de stallen van Franz Burbaum uit het Duitse plaatsje Waltrop. Hij werd als veulen verkocht aan Hermann Haane, die hem wilde opfokken met het oog op de Westfaler Hengstenkeuring. Voor die tijd werd hij echter al verkocht aan Henk Nijhof senior, die de hengst voorstelde op de hengstenkeuring in Utrecht. Daar maakte hij veel indruk en werd zo verkocht aan Henk van Tuijl, iets waar Nijhof senior achteraf altijd spijt van zou houden.

Allround

Roemer kwam onder het zadel van Gert Meier, die de hengst opleidde tot het 1,20m springen. Vervolgens liep hij onder Jan van Tuijl nationale springwedstrijden op 1,40m. Hij miste de snelheid om verder te komen in de springsport en onderging zo een carrièreswitch. Coby van Baalen schoolde de hengst om en won daarna vrijwel alles waaraan ze deelnam, tot en met Prix St. Georges-niveau.

Op de vrachtwagen

De hengst werd enkel in de winterseizoenen uitgebracht en ging ’s zomers op de vrachtwagen mee om merries te dekken. Hij stond ook een jaar ter dekking bij familie Van der Maat en een tijdje bij combinatie Wouters-Pelkmans. De populaire Roemer dekte in zijn eerste jaar bij laatstgenoemde rond de honderdveertig merries. Na drie jaar ging hij weer terug naar zijn oude stek. Van Tuijl verkocht zijn bedrijf en die nieuwe eigenaren mochten Roemer een jaar exploiteren.

Iron Spring Farm

Niet lang daarna werd hij naar de Verenigde Staten verkocht. Mary Alice Malone van Iron Spring Farm had zijn goedgekeurde zoon Winston op stal en toonde al snel veel interesse in Roemer. Eenmaal daar werd hij door Malone in de Grand Prix dressuur uitgebracht. Uiteindelijk liep hij een blessure op en overleed na enkele jaren pensioen op 21-jarige leeftijd.

Van Baalen

Roemer was in zijn tijd in Nederland heel populair bij de fokkers en stond bij de eerste dressuurindex in 1988 al fier bovenaan. Bij het KWPN werden vier zonen goedgekeurd: Einstein, het Grand Prix springpaard Boy B en de Grand Prix dressuurpaarden Darwin en Winston. Coby van Baalen heeft Winston onder het zadel gehad en Darwin en Einstein werden bij de familie Van Baalen op stal getraind. Ook via kleinzoon Inspekteur (mv. Amor) heeft Roemer altijd een speciale plek bij hen gehouden.

Dochters

Roemer bracht ook een aantal zeer goed fokkende dochters. Onder hen onder andere Charites (mv. Eros) en Weidevrouwe (mv. Folio). Charites bracht het Olympisch dressuurpaard Exquis Nadine van Hans Peter Minderhoud en is onder andere grootmoeder van Karolus van Wittenstein (Grand Prix onder Patrick van der Meer). Weidevrouwe is grootmoeder van Olympisch paard Glock’s Undercover (Edward Gal) en staat aan de basis van de KWPN-hengst Amazing Star.

Rousseau

Roemer staat te boek als grootvader van Rousseau en heeft via diens goedgekeurde zonen Ampère en Blue Hors Zack nog altijd een grote invloed op de fokkerij. Daarnaast is hij ook grootvader van onder andere Hexagon’s Rubiquil, die vader is van een groot aantal succesvolle sport- en fokpaarden.

Bron: Horses.nl