Golden Oldies: Sinaeda

In de rubriek 'Golden Oldies' zet de redactie van Horses.nl een paard dat veel invloed heeft gehad in de fokkerij óf heel succesvol was in de sport in de schijnwerpers. De serie werd afgetrapt met Amor, Doruto en Farn. Deze week staat Sinaeda (Camillus x Gabriel) in het zonnetje. Deze hengst legde een halve eeuw geleden een ijzersterke basis voor de huidige sportpaardenfokkerij.

In de jaren ’50 werd er door J.K. Wiersema, destijds inspecteur van Hengstenassociatie Schagen in Duitsland gezocht naar hengsten ter verbetering van de fokkerij. Het oog viel op Holsteiners, die maat, massa en beweging konden toevoegen aan de Nederlandse fokkerij. Zo werd de merrie Morgenster (Gabriel x Lorentin) naar Nederland gehaald. Zij kwam terecht bij W.D. Oosterbaan, die haar in 1954 liet dekken door de NWP-hengst Camillus. Uit deze combinatie werd een klein jaar later de bruine hengst Sinaeda geboren.

Voltreffer

Sinaeda was als veulen al een opvallende verschijning en werd op de keuring in zijn rubriek aan kop geplaatst. Na zijn goedkeuring op driejarige leeftijd was zijn eerste jaargang direct al een voltreffer. Hij leverde de kampioen én de reservekampioen van de veulenkeuring. In 1962 bestond de gehele top zeven van de Centrale Keuring in Leeuwarden uit dochters van Sinaeda. Op basis van zijn fantastische fokresultaten werd Sinaeda datzelfde jaar preferent verklaard. Drie jaar later werd de hengst zelf met overtuiging algemeen kampioen van de hengsten. Op een bedrijfsproef na werd Sinaeda niet in de sport uitgebracht.

Jong overleden

Sinaeda dekte de eerste paar jaren bij het café van Fokkinga in Surhuisterveen, daarna wisselde hij rond 1964 naar De Vries, eveneens gevestigd in Surhuisterveen. Daar kwam de hengst drie jaar later, op twaalfjarige leeftijd, te overlijden aan de gevolgen van een longaandoening. Als fokhengst leverde hij vooral in combinatie met Marco Polo en Commandeur succesvolle nakomelingen.

Dochters maken de dienst uit

Hoewel Sinaeda tekende voor het vaderschap van zestien goedgekeurde hengsten (onder andere Senner en Sportman), waren het vooral zijn dochters die de show stalen. Zijn dochter Lottie (mv. Commandeur) leverde de goedgekeurde hengst Irco Polo. Daarnaast is hij onder andere grootvader van de KWPN-goedgekeurde hengst Akteur (v. Amor) en het Grand Prix-springpaard Apollo (v. Erdball xx) van Nick Skelton. Ook staat Sinaeda aan de basis van de succesvolle Zottie/Lottie-stam en is hij vader van de drie volle zussen Beatrix, Marjanneke en Sina.

Succesvolle nakomelingen

Uit deze genoemde merrielijnen komen talloze hengsten en sportpaarden voort. Onder andere de de Grand Prix-springpaarden Cavalier (v. Maykel), Laddidor (v. Nimmerdor), Colorado (v. Notaris), Cirsina (v. Baloubet du Rouet), Modesto (v. Grandeur), Emmerton VDL (v. Emilion) en Nintendo (v. Indorado). Sinaeda bracht enkel niet alleen springpaarden. Via de Zottie/Lottie-stam bracht hij een hele rits succesvolle dressuurpaarden. Zo komen bijvoorbeeld Olympisch dressuurpaard Arlando (v. Paddox) en Grand Prix-dressuurpaard Fideramber (v. Fidermark) uit deze lijn. Argus (v. Pion) liep internationaal springen (Grand Prix) én dressuur (Lichte Tour).

Bron: Horses.nl