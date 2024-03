Gotien Sipsma en Hendrik van der Meulen nieuwe aspirant-juryleden KFPS

Het KFPS jurycorps krijgt versterking van twee aspirant-juryleden; Gotien Sipsma en Hendrik van der Meulen gaan vanaf dit jaar in opleiding. Gotien is al een aantal jaar actief binnen het KFPS als verrichtingsjurylid en gaat zich nu ook het keuren van Friese paarden eigen maken. Ook Hendrik van der Meulen is een bekende naam in de Friese paardenwereld. Zijn broer Popke is aspirant-inspecteur van het stamboek en zijn vader Haike is vele jaren jurylid geweest.

Sipsma heeft in het Friese Burgum een trainingsstal, fokte zelf jarenlang met KWPN’ers en heeft het in de dressuur tot de Lichte Tour geschopt. Regelmatig is ze in Amerika te vinden waar ze ruiters begeleidt en momenteel één van de verkochte paarden (Fire Fly) ‘Paard van het Jaar’ is geworden en hopelijk een ticket voor de Olympische Spelen kan bemachtigen met Anna Marek. Als aspirant-jurylid koppelt Gotien straks kennis van sport aan het keuren van paarden.

Hendrik van der Meulen

De Friese paarden en alles wat erbij hoort is Hendrik met de paplepel ingegoten. Onder de stalnaam ‘Fan Tekla State’ fokken Hendrik en zijn vrouw Belinda in Twijzelerheide met Friese paarden waarvan ze er zo’n zes op stal hebben. Daarbij is Belinda actief in de dressuursport met Friese paarden. Hendrik is chef-werkplaats bij een autogarage en ook nog voorzitter van fokvereniging Ta it Bihâld.

Bron: Phryso