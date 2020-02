Gouden KWPN Speld voor Reijer van Woudenbergh

Onder toeziend oog van duizenden bezoekers tijdens de vrijdagavond van de Stallion Show ontving Reijer van Woudenbergh uit handen van voorzitter Andries van Daalen de Gouden Speld. Van Woudenbergh was maar liefst negen jaar actief in de hengstenkeuringscommissie. Voor het Gelders paard betrad hij als voorzitter de baan, voor de dressuurpaarden was hij commissielid.

Andries van Daalen reikte de speld uit namens de leden en het Algemeen Bestuur van het KWPN: ‘’We zijn trots om de Gouden Speld uit te reiken, we willen je bedanken voor alle inzet en betrokkenheid bij het stamboek. Niet alleen als jurylid heb je je tomeloos ingezet voor de KWPN-fokkerij, ook ben je zelf actief én succesvol als fokker. Een Gouden Speld is na al deze jaren niet meer dan verdiend.’’

Dressuur en Gelders

Vanwege het bereiken van de maximale benoemingstermijn is Reijer niet meer herkiesbaar als commissielid en volgt Johan Hamminga hem op in de dressuurcommissie. In de fokrichting Gelders paard heeft Jan Pen zijn plaats ingenomen.

‘Complete verrassing’

De uitreiking kwam voor Van Woudenbergh als een complete verassing: ‘’Ik zat nietsvermoedend te genieten van het programma toen ik ineens naar binnen werd gevraagd, het is voor mij een mooie waardering van de jaren waarin ik me met plezier voor het KWPN heb ingezet. Dat ik geen onderdeel meer ben van de commissie betekend niet dat ik tijd over ga houden, de kleinkinderen zijn al actief in de paardensport en ik ga graag met ze mee op wedstrijd. Daarnaast verwacht ik nog een aantal veulens en moet er thuis ook veel gebeuren. Nee vervelen ga ik me zeker niet!’’

Bron: KWPN / Horses.nl