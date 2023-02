Governor-dochter scoort 85 punten in IBOP Panningen

Van de 22 beoordeelde dressuurmerries gisteren in de IBOP in Panningen zijn er 18 geslaagd. De Governor-dochter Kadivette II was met 85 punten de topscoorder. Aan de IBOP namen twee springmerries deel, die beide slaagden, en 22 dressuurmerries. In totaal slaagden 20 paarden voor deze aanlegtest.

“We hadden vooral veel dressuurpaarden vandaag en een hoog slagingspercentage. We hebben fijn kunnen werken en acht merries kwamen uit op 80 punten of hoger”, vertelt inspecteur Petro Trommelen. “Wat verder opvallend was is dat veel merries goed konden stappen.” Drie zelf gefokte merries van Sandra Kleuskens slaagden met minimaal 80 punten, die daarmee een goede dag beleefde.

Topscoorder met 9 voor stap

Met 85 punten was de achtjarige Kadivette II (Governor uit Chablis ter Kwincke elite EPTM-dres sport-dres PROK pref van Dayano) van fokker A. Bekkers uit Sint-Oedenrode de best scorende. “Deze merrie viel op met haar goede inzet en goede techniek in beweging. Ze kreeg een 9 voor haar stap, die ruim, zuiver en goed door het lichaam is. In draf heeft ze veel tact en een expressief voorbeengebruik. In galop valt haar goede balans op en heeft ze ook een mooie voorbeentechniek. Daarbij laat ze zich heel goed bewerken en kan ze goed schakelen in beweging.”

Fokker Sandra Kleuskens

De zevenjarige L’Amour (Danciano uit J’Adore van de Vogelzang PROK van Quaterback) van fokker Sandra Kleuskens kwam uit op 83,5 punten. “Dit is een merrie met een goed dressuurmodel en drie goede basisgangen. Het beeld is bergopwaarts en sympathiek. Ze stapt heel goed, zuiver, actief en stabiel. Haar draf is goed en in galop is ze actief en heeft ze een goed achterbeengebruik.”

Limburgse CK-kampioene

Drie merries scoorden 81,5 punten, waaronder de Limburgse CK-kampioene One Million (Giano uit Vorenda elite sport-dres PROK van Royal Dance) van Hengstenhouderij De IJzeren Man BV uit Weert. “Dit is een heel getalenteerde merrie, met opvallend veel balans in galop. Ze beweegt met veel beentechniek en kan heel goed schakelen in beweging, ze kan bijna op de plaats galopperen en heeft geen snelheid nodig. In draf heeft ze veel zelfhouding en voor de aanleg hebben we haar een 8,5 kunnen geven.”

Ook 81,5 voor Just Wimphof-dochter

Met dezelfde punten ging One In A Million BL (Just Wimphof uit Ilanii elite IBOP-dres PROK van Florencio, fokker M. Smits uit Den Dungen) van T. van der Doorn uit Doorwerth van veulenboekmerrie naar elite. “Deze merrie heeft drie functionele en stabiele basisgangen. Ze beweegt lichtvoetig, kan met veel gemak schakelen in het lichaam en liet goede overgangen zien. Aansluitend konden we haar met 75 punten voor exterieur opnemen in het stamboek.”

Tweede merrie van Kleuskens

De derde met 81,5 punten is Noortje’s Paint SG (Painted Black uit Ulivo ster prest PROK van Olivi) van fokker Sandra Kleuskens, die ook elite werd. “Een heel fijne, meewerkende merrie. Ze heeft een goede stap, en viel op met haar goede achterbeengebruik en lichtvoetigheid in draf. Ze galoppeert met goede balans en afdruk. Al met al een goede verrichting.”

Functioneel

De vierjarige Odinde (Jerveaux uit Evita elite IBOP-dres pref prest PROK van Johnson, fokker G.J. Bronsvoort uit Lettele) van Anchor Excellent Horses BV uit Woerden werd elite met 80,5 punten in de IBOP. “Dit is een elegante, hoogbenige merrie met veel souplesse in beweging. Ze beweegt met goede ruimte, beentechniek en veel afdruk in galop.”

Opnieuw Kleuskens

Op precies 80 punten kwamen Orleya (For Ferrero uit Destiny stb IBOP-dres sport-dres D-OC van Johnson) van fokker P.C.M. van Kollenburg uit Oirschot en Nanette SG (Painted Black uit Odette elite pref prest D-OC van Chronos) van fokker Sandra Kleuskens uit. “Orleya is een merrie met een opvallende bewegingsmechanisme. Haar galop is de beste gang, daarin heeft ze een mooie voorbeentechniek, afdruk en gaat ze goed bergopwaarts. Deze rassige merrie werd vervolgens ook van veulenboekmerrie opgewaardeerd naar ster. De vijfjarige Nanette SG was via de Pavo Cup al elite geworden en werd heel sympathiek voorgesteld in de IBOP. Ze stapt goed, ze draaft mooi gesloten en lichtvoetig, en ze galoppeert op een functionele manier.”

Bron KWPN