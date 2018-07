Dressuurkampioenen van Henkie en Governor

Natasja werd gefokt bij H.W.M. van de Ven uit Weert en won het van merrieveulen Netflix Inatana V (Vitalis x Apache) van Ralph en Annemieke van Venrooij.

Totilas-zonen

De Totilas-zonen Governor en Glock’s Toto jr blijven met elkaar wedijveren. Toto jr leverde vorige week zijn eerste kampioensmerrie (in Gelderland) en vandaag, op de Centrale Keuring van Limburg, was het raak voor Governor. Kerrodelin E (mv. Bordeaux) van Henk sr. en Henk Ebbers werd vanmorgen in Kronenberg gehuldigd als dressuurkampioene. Zij mag als enige merrie door naar de NMK.

Souplesse

Bij de driejarige merries liet de Governor-dochter onder andere Karma (Habanna x Alexandro P) van Dressuurstal Rutten en haar halfzus Karenza (Governor x San Remo) van A. Peters uit Bree achter zich. Met 80/80 was de Governor-dochter Kerrodelin E (uit Gwendelin E elite IBOP-dres PROK van Bordeaux) van fokkers Henk Sr. en Henk Ebbers uit Ottersum al één van de uitschieters op de stamboekkeuring. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een hele aansprekende voorhand. Ze stapt ruim en met goed lichaamsgebruik en de draf kenmerkt zich door de souplesse”, lichtte juryvoorzitter Marian Dorresteijn toe.

Oudere merries

Bij de oudere merries werd Jumathika M (Ferdeaux x Sandro Hit) van de gebroeders Van Mook bovenaan gezet. Geen ‘echte’ Limburgse merrie dus en zo mocht de nummer 2 Halione (Johnson x Negro) van S.A.C. Kleuskens overkampen met de kampioene van de driejarigen. Die strijd werd ook in het voordeel van Kerrodelin E beslist.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl