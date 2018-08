Grand Prix-hengst Royal Diamond bezwijkt aan hartfalen

De door Hans Francksen uit in Butjadingen gefokte Royal Diamond werd bij zijn goedkeuring in 1996 geprimeerd. In 1997 was hij de beste in de verrichtingstest van Neustadt/Dosse. Het jaar daarop was hij Hauptprämiensieger van Oldenburg.

Sportieve successen

In 1999 begonnen de sportieve successen. Toen won de hengst onder Lisa Wilcox als vijfjarige zilver op het Bundeschampionat. Een jaar later kreeg hij de sjerp bij de zesjarigen omgehangen. Royal Diamond kwalificeerde zich tweemaal voor de finale van de Burg Pokal. Aan het einde van zijn sportcarrière keek hij terug op veertig overwinningen in de Grand Prix.

Acht goedgekeurde zonen

Royal Diamond laat acht goedgekeurde zonen achter, waarvan twee op het hoogste niveau: Floggensee’s Royal Dream (mv. Sandro) en Birkhof’s Royaldik (mv. Caramel XX). Meer dan twintig dochters van de Royal Diamond zijn onderscheiden met het predicaat staatspremie.

Verhuizing met volle broer Rohdiamant

Na de verkoop van Gestüt Vorwerk, waar Royal Diamond samen met zijn oudere volle broer Rohdiamant ter dekking stond, verhuisden beide hengsten in 2009 naar Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen. In datzelfde jaar nam Royal Diamond afscheid van de sport. De laatste jaren genoot Royal Diamond in het Franse Normandië van zijn welverdiende pensioen.

Bron: Equitaris