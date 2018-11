Grand Prix-paard Fahrenheit krijgt titel Master Hengst in Stuttgart

Voor de tiende keer werd tijdens de Stuttgart German Masters een hengst met de titel 'Master Hengst' geëerd. Dit jaar viel de beurt aan Anja Plönzke's Grand Prix-paard Fahrenheit. De elfjarige Hannoveraanse hengst van Fidertanz debuteerde dit jaar op het hoogste niveau en ook als vaderpaard boekte hij zijn eerste successen.

Hengsten als Cento, Embassy II, Imperio en DSP Belantis gingen Tannenhof’s Fahrenheit al voor als Master Hengst. Nu viel de Fidertanz-zoon de eer te beurt. Fahrenheit kwam als zevenjarige in de sport en was met Leif Hamberger succesvol in de S-klassen. Vorig jaar nam Anja Plönzke de teugels van Fahrenheit over toen ze terugkeerde naar Gestüt Tannenhof. Afgelopen jaar debuteerde Plönzke in de Grand Prix met de hengst.

Ook in de fokkerij begint de hengst naam te maken. Verschillende veulens wonnen op kampioenschappen en in 2016 leverde Fahrenheit het Duitse kampioensveulen in Lienen. Inmiddels zijn enkele zonen goedgekeurd. Kees van den Oetelaar kreeg Flynn goedgekeurd in Hannover eb bij het BWP.

Bron Hengste Equitaris