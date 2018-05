Grand Prix-springhengst Ephebe For Ever overleden

De vader van Ephebe For Ever is de legendarische, ‘chef de race’ Galoubet A. Moeder Geisha N sprong zelf ook internationaal en is een halfzus is van de stempelhengst Jalisco B. Uit deze moederlijn komen ook de SF-hengsten Kissovo, Veneur du Defey, Kioto, Nykias en Cabdula du Tillard.

Franse Nations Cup team

In de sport debuteerde Ephebe For Ever als vierjarige onder Frédéric David. Daarna ging de hengst naar de stallen van Christian Hermon waar hij tot zijn dood bleef. Hermon was met het paard verschillende keren lid van het Franse Nations Cup team en won onder meer de landenwedstrijden in Rome, Dublin en St. Gallen. Het paar werd tweede op het Franse kampioenschap en stond op de longlist voor de Olympische Spelen in Athene.

Tiental kinderen op het hoogste niveau

Op zeventienjarige leeftijd ging de hengst met pensioen en kwam volledig beschikbaar voor de fokkerij. Inmiddels springen een tiental kinderen op het hoogste niveau. Bekende namen zijn Sassicaia Ares met Emilio Bicocchi en nu onder Peter Moloney, Apsara van Meredith Michaels-Beerbaum en de KWPN’ers Aminka A en VDL Bravo S die in Amerika succesvol zijn. Ook is hij de vader van de 4* eventer Allstar B van de Britse Rosalind Canter die onlangs derde werd in Badminton.

Bron Grandprix-replay