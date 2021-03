Grand Slam VDL-dochter Lucarla TK hoogste exterieurscore op thuiskeuring

KWPN-inspecteur Henk Dirksen ging gisteren samen met hengstenkeuringscommissielid Johan Hamminga op pad voor thuiskeuringen in Overijssel. Het leverde de fokkers interessante informatie op. In totaal werden er zeven merries beoordeeld, waarvan de vijfjarige Grand Slam VDL-dochter Lucarla TK (uit Ucarla elite sport-spr d-oc van Nijinski) met 75 punten de hoogste exterieurscore ontving.

Over Lucarla TK van fokker Maatschap K. en J.H. ten Kate uit Balkbrug zegt de jury: “Dit is een aansprekende, rijtypische merrie met correct fundament.” Wanneer ze succesvol deelneemt aan een aanlegtest, het sportpredicaat behaald of minimaal 75 punten voor het vrij springen ontvangt op de reguliere stamboekkeuring wordt zij ster.

‘Meer inzicht’

De thuiskeuring vormt een ideale mogelijkheid om een merrie in het stamboek te laten opnemen en van gedachten te wisselen met de inspecteur. “Dat hebben we nu ook weer ervaren. Voor veel fokkers is het nu een mooi moment om, voorafgaand aan het dekseizoen, meer inzicht te krijgen in de plus- en minpunten van een merrie. We hebben meer dan eens met de fokkers meegedacht over het vervolgtraject voor hun merrie, of advies gegeven voor wat betreft de hengstenkeuze. Er ontstaan vaak interessante gesprekken op de thuiskeuringen en het is een laagdrempelige manier om merries in het stamboek te kunnen opnemen”, aldus Henk Dirksen.

Bron KWPN