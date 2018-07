Grote belangstelling voor veulenkampioenen in Dalen

Plaats twee was voor Comthago-dochter Niwica van de Hermitage DN van Derk Noordhuis uit Wijster. “Een goed ontwikkeld, rassig en scherp veulen met een goede galoppade.”

Als derde mocht opstellen de Arezzo VDL-zoon Nanou (mv.Cantos). Iwema: “Een sterk gemodelleerd veulen met heel veel afdruk en balans in galop.” De Grand Slam VDL-dochter Nika werd vierde. “Een heel correct gebouwd veulen met heel veel uitstraling, met een goede balans in de galop.” Maar liefst 22 springveulen zijn doorverwezen naar de CK.

Dressuurveulens

Achttien dressuurveulens kregen vanuit Dalen een uitnodiging voor de CK. Als kampioen mocht opstellen Nyandro JZ (v. Geniaal). “Een veulen met heel veel type en een hele mooie hals. In beweging laat hij heel veel souplesse zien.” Een nog naamloze zoon van Grimaldi (v.Gribaldi), door H. Mulder uit Stuifzand gefokt uit een dochter van Worldy werd tweede.

Veel oprichting in de beweging

Op plaats drie mocht opstellen Inspire-dochter Nyselly A (mv.Lancet), die veel ruimte en oprichting liet zien in de beweging. Ook een opvallend sterk gebouwd veulen met veel oprichting en uitstraling in de beweging was de nummer vier: Netal (v. Hitmaker).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN