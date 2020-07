Guardian S-dochter beste op Belgische stamboekkeuring

Gisteren stond de zuidelijkste KWPN-keuring van het seizoen op het programma. Floor Dröge en Toine Hoefs reisden af naar het Belgische Turnhout. De merrie met de hoogste score van de dag was Modea, een dochter van Guardian S, van D. van der Slot uit Arendonk. Zij scoorde 85 punten voor haar exterieur en 80 punten voor haar beweging.

“De keuring was top georganiseerd, vrijwel alle deelnemende paarden waren van Belgische geregistreerden. Het is leuk om te zien dat de Belgen ook naar de Belgische keuring komen”, aldus Floor Dröge. “Het ondereind was niet groot en in verhouding tot het aantal stermerries konden we heel veel merries promoveren naar voorlopig keur. Dat zegt wel echt iets over de kwaliteit, er waren ook echt een paar betere paarden.”

85 voor exterieur, 80 voor beweging

Modea (v. Guardian S uit Vudena ster PROK van Havidoff, fokker W.M. van der Aa uit Vinkel) scoorde het hoogst. Ze is ook uitgenodigd voor het NK later deze zomer. De merrie van D. van der Slot uit Arendonk scoorde 85 punten voor haar exterieur en 80 punten voor haar beweging. Floor Dröge licht te merrie toe: “Een langgelijnde merrie met hele mooie verbindingen in het lichaam. Ze heeft een gesloten model met een aansprekend front. Ze beweegt op een heel functionele manier, met een goede balans, mooie afdruk van het achterbeen en waarbij zij schakelvermogen laat zien. Ze zou iets losser mogen zijn in het geheel, waardoor zij haar voorbeen mooier kan wegzetten.”

Nog een dochter van Guardian S

Een andere dochter van Guardian S kreeg 75 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging. Deze Marry Me Van De Kerkhoeve (uit Indyra van de Kerkhoeve elite IBOP-dres D-OC van Bon Bravour, fokker de Kerkhoeve uit Arendonk) is van L. Arendsen uit Zelhem en van N.J.P.M. Raijmakers uit Oploo. “Een merrie met mooie verhoudingen in het lichaam, een goede bovenlijn en een fractie strak op de lendenen. Zij stapte actief met ruim voldoende overstap. Ze heeft heel veel lossigheid en ruimte in de draf met daarbij een mooie voorbeentechniek. Ze galoppeert met veel balans, changeert makkelijk met een goede afdruk van het achterbeen.”

‘Milione beweegt berg op’

Met eveneens 75 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging keerde Milione (GLOCK’s Toto Jr. uit Zillion elite pref IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van San Remo, fokker A. Peters uit Bree) van J. van Ranst uit Bornem, huiswaarts. “Deze merrie is ruim voldoende langgelijnd, ze had iets vloeiender in de bovenlijn mogen zijn. In stap was zij helaas iets gespannen en dat drukte ook de score. In draf toonde zij heel veel afdruk en een heel mooi gebruik van het voorbeen. Ze schakelt daarbij makkelijk en beweegt bergop. Ook in de galop heeft zij een heel mooi voorbeen die echt vanuit de schouder komt. Daarbij laat zij een goed gebruik van het achterbeen zien met een goede kracht.”

Daily Diamond

Mila H (Daily Diamond uit Henna H elite EPTM-dres PROK van Charmeur) van fokker Hertogs Ondernemingen BVBA uit Arendonk, noteerde 80 punten voor haar exterieur en 75 punten voor de beweging. “Een langgelijnde merrie met een scherp model en een correct gesteld fundament. Zij stapt op een heel actieve manier, maar zou daarbij wat losser mogen zijn. In draf heeft zij een goed gebruik van het achterbeen en schakelt ruim voldoende. In galop zou zij iets meer houding mogen maken.”

85 voor draf

Bij de 8 jaar en oudere niet-KWPN-dressuurmerries scoorde First Kizz (Ampere uit Cinthya van Voice) van A.A.T. Eskes uit Doetinchem, 70 punten voor haar exterieur en 80 punten voor de beweging. “Een ruim voldoende ontwikkelde merrie, haar front zou iets mooier gevormd mogen zijn. In beweging waardeert zij zich duidelijk op met een mooie tactmatige en gesloten manier van lopen en een stap die met een mooie schoudervrijheid werd getoond.” Voor haar draf ontving zij dan ook 85 punten.

Bron KWPN