Habanna ook drager van WFFS-gen

De fokkers stelden de persoonlijke telefoontjes van Rutten op prijs: “De reacties waren over het algemeen niet paniekerig. Mensen vonden het uiteraard niet leuk om te horen en vervelend voor ons, maar het is wat het is”, zegt Rutten. Voor hem en vrouw Linda Rutten-Tauber is het een bittere pil dat de enige hengst die zij aanbieden in de fokkerij drager is van het gendefect.

‘Wilde het zelf weten’

Rutten besloot al voordat het KWPN bekend maakte alle hengsten te gaan testen om zelf actie te ondernemen. “Ik wilde het zelf weten en daarom hebben we de uitslag nu iets eerder.”

Rutten heeft nog geen besluit genomen over wat dit nu verder gaat betekenen. “Ik vond het eerst belangrijk dat de fokkers het wisten. Wat we er nu verder mee gaan doen besluiten we later. Binnenkort zullen alle resultaten van de KWPN-hengsten bekend zijn en dan is er meer duidelijkheid over hoe wijdverspreid het gen is en wat verstandig is om te doen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl