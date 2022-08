Hadewich fan Bommelsteyn Ster wint fokdag It Fryske Greidhynder

Het Friese volkslied klonk zaterdag 31 juli voor de vierjarige Hadewich fan Bommelsteyn Ster (v. Elias 494). Ze werd gekroond tot fokdagkampioen van It Fryske Greidhynder in Warga. Naast haar stond Valentina fan ‘e Ridderdijk Model Sport AAA (Alwin 469) opgesteld als reservekampioen.

Fokvereniging It Fryske Greidhynder vierde zaterdag 30 juli de 70e verjaardag van hun fokdag op het terrein van de WB Stables in Warga. Twee rubrieken driejarige merries voldeden niet helemaal aan de verwachtingen, er vielen geen eerste premies en slechts drie tweede premies, zodat de oudere merries de eer moesten redden. En zij stelden niet teleur. Jaap van der Meulen is al jarenlang hofleverancier van kampioensmerries op de fokdag, en dit jaar heeft hij zelfs de kampioen èn reservekampioen in bezit.

Moeder Sanne en dochter Hadewich

De kampioen van de vier tot en met zesjarige Stermerries bleef de hele dag constant presteren en draafde naar het algeheel fokdagkampioenschap. De vierjarige Hadewich fan Bommelsteyn Ster (Elias 494) is een merrie met veel statuur en rasuitstraling door haar fraaie behang en edele hoofd. Juryvoorzitter Corrie Terpstra: ‘Ze toonde veel techniek in het achterbeen in draf, mooi opwaarts en krachtig.’ Jaap van der Meulen fokte Hadewich uit Sanne T.T. Model Sport AA (Alwin 469) die naast haar dochter mocht meelopen in de kampioensring.

Jeugdige Hinke en sterke Veere

Ook in de kampioensring liepen de jeugdige Hinke fan Kippenburg Ster (Julius 486 x Maurits 437), reservekampioen van de 4-6 jarige stermerries, van Hendrik Eppinga en Veere fan Wylgster Pragt Ster Sport AAA (Wybren 464 x Jasper 366) van Elzelien Renssen en John Pragt. De achtjarige Veere is sterk gebouwd en heeft correct gesteld, droog beenwerk. Beide merries mogen hun opwachting maken op de Centrale Keuring.

Jeugd

Bij de jeugd kreeg de enige aanwezige enter een tweede premie. Twenter Nina fan Kippenburg (Tymen 503) werd getooid met een oranje rozet om haar prima stap en dito draf. Nina is dan ook van goed komaf: Hendrik Eppinga fokte de jonge merrie uit Silke fan Teakesyl Kroon AA (Maurits 437), een volle zus van Markus 491. De iets rijpe Nina werd hiermee uitgeroepen tot Jeugdkampioen.

Kroonmerries

De rubrieken Kroonmerries en Modelmerries waren rijk gevuld. De grootramige Veroniek W.E. Kroon Sport AA (Reinder 452 x Jasper 366) maakte indruk en werd in de rubriek Kroonmerries op kop geplaatst. Helaas liep zij een plekje in de kampioensring mis omdat eigenaar F. de Jong-Haarsma geen lid is van de fokvereniging. Tetske v.d. Peester Hoeve Kroon Sport AA (Tsjalle 454 x Ulbert 390) van Jaap Ekhart viel op door haar lange hals en lichtvoetige draf. Escada M. Kroon Sport AA (Doaitsen 420 x Teunis 332) van Tineke de Boer had op vrijdag een kleindochter die kampioen werd van de merrieveulens. De zeer duurzame dertienjarige Escada kreeg als derde Kroonmerrie, mede om haar keiharde beenwerk en draf waarbij ze de schoft omhoog gooide, een uitnodiging voor de Centrale Keuring.

Machtige Modellen

De twee Modelmerries die gepresenteerd werden, zijn oudgedienden op de fokdagen van It Fryske Greidhynder. Ze lieten zich weer geweldig zien. Valentina fan ‘e Ridderdijk Model Sport AAA (Alwin 469 x Fridse 423) uit de fokkerij van Tiemon en Annie Duiven-Lettinga heeft volgens de juryleden een ‘extreem goede rasuitstraling’ en sierlijke belijning. Ze stapte zoals het hoort: actief en ruim en draafde met machtige passen rond. Valentina’s indrukwekkende optreden leverde haar het kampioenschap bij de zeven jaar en oudere merries èn het reserve-fokdagkampioenschap op. Haar stalgenote Sanne T.T. Model Sport AA (Alwin 469 x Beart 411), reservekampioen van de oudere merries, deed niet veel voor haar onder. Ook zij heeft haar eerste premie aldus Terpstra ‘dik verdiend’. Beide merries zijn dit jaar ingezet voor embryotransplantatie zodat ze in puike conditie op de Centrale Keuring kunnen verschijnen.

Bron: Phryso