Nederlandse Haflinger-hengst tweede reservekampioen in Westfalen

De door F.J.C. Smeltink gefokte Haflinger-hengst cat.nr. 9 (Sternkönig x Blickfang) is op de Noord-Duitse hengstenkeuring voor Haflingers en Edelbluthaflingers van het Westfälisches Pferdestammbuch aangewezen als tweede reservekampioen. Ook de Nederlandse cat.nr. 3 (Aurenzio x Nardini) van fokkers Jeroen en Harry Slot werd goedgekeurd, cat.nr. 18 (Sandiego x Waldess) van geregistreerde Karen Slotemaker werd erkend.

De familie Smeltink van het in Wervershoof gelegen Leestensch Hof is al decennialang een begrip in de Haflingerwereld. Er stonden al drie hengsten ter dekking, maar met de kersverse tweede reservekampioen komt daar een vierde bij. “De grootramige hengst presenteerde zich met een natuurlijke losheid in combinatie met veel kracht en vermogen.”

Tweede reservekampioen driejarige Haflingerhengsten. Foto: Prive

