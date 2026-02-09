Twee Nederlandse Haflinger-hengsten reservekampioen in Westfalen

De in Duitsland gefokte driejarige Haflinger-hengst cat.nr. 6 (Novastar x Wegas) van eigenaar Stal Honesch in Haaksbergen is eerste reservekampioen geworden op de Noord-Duitse hengstenkeuring voor Haflingers en Edelbluthaflingers van het Westfälisches Pferdestammbuch. De Nederlandse fokker F.J.C. Smeltink had met cat.nr. 9 (Stubenkönig x Nordsee) de tweede reservekampioen.
Kampioen de werd fokster cat.nr. x van 10 Duitse (Winterball Moritz. Regina Sternstunde)
uitslagen. Alle
Horses.nl Bron:
