Halcon, Blancor en Picare de Polar Trakehner eventingkampioenen 2022

In Münster-Handorf zijn dit weekend de nationale kampioenschappen van het Trakehner Verband. Bij de jonge eventingpaarden zijn de kampioenen bekend. De goedgekeurde Millennium-zoon Halcon won bij de vierjarigen. De eveneens goedgekeurde Blancor (v. Adorator) was de beste vijfjarige. Bij de zesjarigen won Picare de Polar (v. Icare d’Olympe AA).

Zeven vierjarige Trakehners legden donderdag hun terreinproef af. Met 8,37 werd Halcon in handen van Emely Kurbel de kampioen. Het zilver ging naar Richthofen (Hirtentanz x Waitaki) met Franziska Sophia Weid in het zadel. Het paar kreeg 7,6 van de jury. Greta Busacker stuurde Herbstwind (Kros x Heops) naar het brons.

Vijfjarigen

Ook bij de vijfjarigen werd een goedgekeurde hengst eerste. Blancor (Adorator x Suchard) van Nicole Derlin. Onder Jens Hoffrogge overtuigde de hengst de jury die hem een 9,5 gaven. Dat was naast de zege in de terreinproef klasse A ook het kampioenschap. Jens Hoffrogge stelde ook de zilveren medaille winnaar voor. De goedgekeurde hengst Infinity (v. Octavio) scoorde een 9,3. Op de derde plaats nog een gekeurde hengst: Sturmpfeil (v. Under Fire) die onder Jérôme Robiné tot een 9 kwam.

Zesjarigen

De beste zesjarige met een 8,36 gemiddeld was de door Nicole Mayer gefokte schimmel Picare de Polar onder Guido Kirmse. Met de titel verdiende het paar ook een ticket voor het Bundeschampionat. Tweede beste zesjarige was Disteldieb (Scaglietti x Guter Planet) onder Annina Lutter met een 7,6.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron St.Georg/Facebook Trakehner Verband