Halfbroer Governor op startlijst sporttest Münster-Handorf

Voor de sporttest in Münster-Handorf op 28 en 29 april staan drie 'Nederlandse' inzendingen op de lijst. Free Kick (Franziskus x Rock Forever I) en de in Nederland gefokte Kavalli (Millennium x Van Deyk) van Reesink Horses en Mascotte-STRH, een Toto Jr. uit de volle zus van Parzival. De sporttest is live te volgen via ClipMyHorse.tv.

Mascotte-STRH van fokker Stephan Haarman en eigenaar Sjaak van der Lei wordt in Münster-Handorf voorgesteld door Franka Loos. De vierjarige hengst bleef vorig jaar staan in de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring.

Kavalli en Free Kick

De bij het Trakehner Verband goedgekeurde Kavalli van fokker A.J.M. de Stegge in Enter is een volle broer van de kampioenshengst Kaiser Milton. Kavalli kwam in 2016 op de Starsale veiling voor 8.000 euro in handen van Eugène Reesink. De hengst wordt in Münster-Handorf voorgesteld door Lukas Fischer. Stalgenoot Free Kick werd in 2019 bij Westfalen goedgekeurd. Hij wordt eveneens gereden door Fischer.

Interessante namen

Naast deze ‘Nederlandse’ inzendingen staan er nog een aantal interessante namen op de lijst. Daaronder DSP-kampioen Franz Jakob (Franziskus x Diamond Hit), die onlangs verhuisde naar de stallen van Ingrid Klimke, maar in Münster-Handorf onder het zadel bij Valerie Kampe, de door Beatrice Hoffrogge aangeschafte Iowa Gold (Asgard’s Ibiza x De Niro, uit de moederlijn van Weihegold) en Bundeskampioen Va’Pensiero (Vitalis x Fürstenball).

Programma

Op woensdagmiddag worden de hengsten door hun eigen ruiter of amazone voorgesteld. Het programma begint om 13.30 uur met de vierjarige hengsten en wordt om 16.00 uur vervolgt met de vijf- en zesjarige hengsten. Een dag later stapt de testruiter in het zadel. Vanaf 08.30 uur is het de beurt aan de vierjarige, vanaf 13.00 uur aan de vijf- en zesjarigen.

Catalogus.

Bron: Horses.nl