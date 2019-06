Halfzus van Lifestyle springt naar 85 punten

Gastheer Jan Greve kwam gisteren op zijn eigen erf sterk voor de dag op een van de twee stamboekkeuringen in Overijssel. La Selien W (Comme Il Faut x Mermus R), halfzus van de net goedgekeurde hengst Lifestyle (v. Cicero Z), sprong naar de hoogste score met 85 punten. Ook had Greve de beste dressuurmerrie aan de keuring, Lady Diamond (Daily Diamond x Scandic).

Op de stamboekkeuring bij Jan Greve in Haaksbergen werden vier spring- en twaalf dressuurmerries aangeboden. Drie springmerries werden ster, waarvan de Comme Il Faut-dochter La Selien W met 75/85 en La Grandessa W (Connect x Back Gammon) met 75/80. Beide merries zijn gefokt door en geregistreerd op naam van Greve. Een mooi succes voor Greve die zaterdag de halfbroer van La Selien, Lifestyle, bij het KWPN goedgekeurd kreeg.

90 voor reflexen

Inspecteur Henk Dirksen ligt toe: “De dag begon goed met de keuring bij de Watermolen, en vervolgens was het in Lonneker een beetje zoeken. De Comme Il Faut-dochter La Selien W is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met mooie voorhand en veel afdruk in beweging. Ze springt met zeer goede reflexen, is vlug en spring telkens goed naar boven.” Voor reflexen kreeg La Selien W 90 punten.

La Grandessa W

“De Connect-dochter La Grandessa W is een voldoende ontwikkelde, rijtypische merrie met mooie voorhand”, vervolgde Dirksen. “Ze beweegt lichtvoetig en springt met snelle reflexen. Op de steil was het voorbeengebruik nog wat wisselend maar ze bouwde op de oxer duidelijk op en toont ruim voldoende lichaamsgebruik.”

Twee keer Daily Diamond

Negen dressuurmerries verdienden het sterpredicaat en Lady Diamond (Daily Diamond uit de lijn van de KWPN-hengst Dutchboy) van gastheer Jan Greve deed dat met de hoogste score, namelijk tweemaal 80 punten. “Dit is een zeer goed ontwikkelde merrie met sterke bovenlijn en heel correct fundament. Ze beschikt over drie goede basisgangen, met veel afdruk en beentechniek in draf. Daarvoor hebben we haar 85 punten kunnen geven.”

85 voor draf

Greve fokte ook de Daily Diamond-dochter Laily-Lena W (vm. Scandic) die 80 punten voor beweging verdiende, waaronder 85 voor de draf, en kreeg 75 punten voor exterieur. “Dit is een jeugdige, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met hard fundament. Ze draaft heel lichtvoetig en heeft van nature veel balans.”

Let’s Go G beste in Lonneker

Vervolgens stond de stamboekkeuring in het Overijsselse Lonneker op het programma. Hier werden elf springmerries en zeven dressuurmerries beoordeeld. Vijf spring- en twee dressuurmerries werden ster waarvan Let’s Go G (Trafalgar x Florencio) van Bart Blauwgeers met 75/80 de best scorende was. “Let’s Go G is een royaal ontwikkelde merrie met een sterk lichaam en goed gevormde voorhand. In draf viel haar beentechniek positief op.” De merrie is een halfzus van de Ampere-dochter Farzana, die onder Mara de Vries op het WK voor jonge paarden liep en nu junioren-paard van Shanna Baars is.

Bron KWPN