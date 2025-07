Hamminga nieuwe trainingsleider CO Friezen

Nadat Henk Hammers (2023) en Aat van Essen (2024) elk één jaar het Centraal Onderzoek van de Friese hengsten als trainingsleider leidden, werden de voorrijddagen dit voorjaar begeleid door Johan Hamminga. Het stamboek heeft inmiddels bekend gemaakt dat Hamminga ook de trainingsleider voor het CO voor de Friese hengsten zal zijn. Hij wordt daarbij bijgestaan door Wim Cazemier, de tuigpaardenman die onlangs naar Nederland is teruggekeerd.

Het KFPS schrijft: “Deze zomer begeleidt Johan Hamminga naar volle tevredenheid, de jonge hengsten en ruiters tijdens de voorrijdagen. Het KFPS is dan ook verheugd dat Johan, ondanks zijn drukke agenda, als trainingsleider het hengstenselectietraject zal kunnen vervolgen in het Centraal Onderzoek. Johan wordt bijgestaan door de ervaren paardenman Wim Cazemier die dit jaar uit Amerika is teruggekomen naar Nederland.” Een reden voor het vertrek van Aat van Essen is niet gegeven.

Het Centraal Onderzoek van het KFPS zal op dinsdag 2 september in Exloo starten. De eerste voorrijdag van het KFPS op 5 juni telde 23 deelnemers. De tweede voorrijdag zal op 16 juli zijn.

Bron: KFPS / Horses.nl