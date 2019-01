Hannover erkent twee Trakehner-hengsten

Op de voorstelling van hengsten die in 2019 voor het eerst opgenomen zouden worden in het Hengstbuch I van het Hannoveraner Verband op dinsdag 22 januari, werden drie van de vier voorgestelde hengsten erkend. Onder het twee Trakehner-hengsten en de reeds in Oldenburg goedgekeurde Batton Rouge (Bordeaux x Rotspon).

De bij Jens Hoffrogge gestationeerde zesjarige Kros (Ajbek x Sword xx) is al succesvol in de spring-, dressuur- en eventingsport. De hengst was in 2016 al kampioen van de Hengstleistungsprüfung in Polen en werd in 2016 al erkend in Westfalen en bij het Trakehner Verband. Halfbloed Anthony (Duke of Hearts xx x Vivus) won eveneens zijn 100-daagse HLP, waar onder andere een 9,5 kreeg voor de Rittigkeit.

Dressuurhengst

De derde hengst die groen licht kreeg, Batton Rouge, werd goedgekeurd via de Oldenburger zadelkeuring en nam in september 2018 deel aan de 14-daagse HLP in Schlieckau. Daar liet de hengst gemiddeld een 8,58 noteren.

Bron: St. Georg